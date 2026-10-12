Geleneksel mutfağın sevilen lezzeti: Lebeniye çorbası

Geleneksel mutfağın sevilen lezzetlerinden lebeniye çorbası, yoğurtlu terbiyesi, nohutlu içeriği ve minik köfteleriyle sofralarda kendine yer buluyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağıyla özdeşleşen bu çorba, hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam kıvamında lebeniye çorbası tarifi ve püf noktaları.

LEBENİYE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Çorbası için:

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- Yarım su bardağı pirinç

- 6 su bardağı su veya et suyu

- Tuz

Köfteleri için:

- 200 gram kıyma

- 1 adet küçük kuru soğan

- Tuz

- Karabiber

Üzeri için:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- İsteğe bağlı pul biber

LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1. Köfteleri hazırlayın

Kıymayı bir kaba alın. Soğanı rendeleyip suyunu hafifçe sıktıktan sonra kıymaya ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp yoğurun. Karışımdan küçük parçalar koparıp misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köftelerin birbirine yapışmaması için üzerlerine az miktarda un serpebilirsiniz.

2. Pirinci ve nohudu pişirin

Bir tencereye suyu veya et suyunu alın. Yıkadığınız pirinci ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Ardından önceden haşlanmış nohutları ilave edin.

3. Köfteleri çorbaya ekleyin

Hazırladığınız küçük köfteleri kaynayan çorbaya dikkatlice bırakın. Köfteler pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika kaynatın. Köftelerin dağılmaması için karıştırırken nazik davranın.

4. Yoğurtlu terbiyeyi hazırlayın

Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Çorbanın sıcak suyundan birkaç kepçe alarak terbiyeye yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırın. Bu işlem, yoğurdun kesilmesini önlemeye yardımcı olur.

5. Terbiyeyi çorbaya ekleyin

Ilıştırdığınız yoğurtlu karışımı tencereye yavaşça dökün ve çorbayı sürekli karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin. Tuzunu, yoğurtlu terbiye eklendikten sonra ayarlayın. Çorbayı uzun süre yüksek ateşte kaynatmamaya dikkat edin.

6. Naneli sosunu hazırlayın

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Kuru naneyi ekleyip kısa süre kavurun. Dilerseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis edin.