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Ispanaklı gözleme nasıl yapılır? İşte evde kolay ve lezzetli tarif

Ispanaklı gözleme nasıl yapılır? İşte evde kolay ve lezzetli tarif

12.10.2026 17:17:00
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Haber Merkezi
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Ispanaklı gözleme nasıl yapılır? İşte evde kolay ve lezzetli tarif

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden ıspanaklı gözleme, ince hamuru ve nefis iç harcıyla öne çıkıyor. Evde pratik şekilde hazırlanan bu geleneksel lezzetin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. Peki, yumuşacık hamuru ve bol ıspanaklı iç harcıyla tam kıvamında gözleme nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her öğününde tercih edilen ıspanaklı gözleme, ince hamuru ve lezzetli iç harcıyla sevilen geleneksel tarifler arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu lezzet, az malzemeyle doyurucu bir öğün sunuyor. Peki, ıspanaklı gözleme nasıl yapılır, hamuru nasıl hazırlanır ve iç harcında hangi malzemeler kullanılır? İşte yumuşacık hamuru ve bol ıspanaklı iç harcıyla evde ıspanaklı gözleme tarifi…

ISPANAKLI GÖZLEME İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

- 4 su bardağı un

- 1,5 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı)

İç harcı için:

- 500 gram ıspanak

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber (isteğe bağlı)

- 150 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)

Pişirmek için:

- Tereyağı veya sıvı yağ

ISPANAKLI GÖZLEME NASIL YAPILIR?

1. Gözleme hamurunu hazırlayın

Unu geniş bir yoğurma kabına alın ve tuzu ekleyin. Ilık suyu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. İsterseniz bir yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

2. Ispanaklı iç harcı hazırlayın

Ispanakları bol suyla yıkayın ve iyice süzdükten sonra ince ince doğrayın. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayıp tavada sıvı yağla kavurun. Ispanakları ekleyerek birkaç dakika, hacimleri azalana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ilave edip ocaktan alın. Peynir kullanacaksanız harç ılıdıktan sonra ekleyin.

3. Hamurları açın

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bir bezeyi unlanmış tezgâhta ince ve yuvarlak olacak şekilde açın. Hamurun çok kalın kalmamasına dikkat edin; ince açılan hamur daha iyi pişer.

4. İç harcı yerleştirin

Hazırladığınız ıspanaklı harcı açtığınız hamurun yarısına yayın. Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını bastırarak birleştirin. Dilerseniz hamuru zarf şeklinde de katlayabilirsiniz.

5. Gözlemeleri pişirin

Geniş bir tavayı veya sacı orta ateşte ısıtın. Gözlemeyi tavaya alıp her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişirme sırasında hamurun kurumaması için ateşi çok yüksek tutmamaya dikkat edin.

6. Tereyağı sürerek servis edin

Pişen gözlemelerin üzerine isteğe bağlı olarak tereyağı sürün. Sıcak servis ederek yanında çay, ayran veya yoğurtla tüketebilirsiniz.

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