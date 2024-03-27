Geleneksel tatlıların yeniden yorumu: Ekmek kadayıfı tarifi...

Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 27.03.2024 - 13:45

Türk mutfağının zengin tatlarının arasında özel bir yere sahip olan ekmek kadayıfı, asırlardır sofraları şenlendiren, geleneksel ve lezzetli bir tatlıdır. Eskiden ekmeklerin israf edilmeden değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu tarif, günümüzde de popülerliğini koruyarak çeşitli özel günlerde ve misafir sofralarında sıkça tercih edilmektedir.

Malzemeler

6 dilim ekmek

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık içi (isteğe bağlı)

Tarçın (üzerine serpmek için)

Yapılışı

İlk olarak şerit şeklinde ekmek dilimlerini hazırlayın veya küçük parçalara ayırın.

Bir tencerede suyu ve şekeri kaynatın, şeker eriyene kadar karıştırın ve şurup kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Ekmek dilimlerini yağda kızartın veya kızartmadan önce şurupla ıslatın.

Kızaran ekmek dilimlerini fazla yağını süzmek için kağıt havlu üzerine alın.

Bir borcam veya servis tabağına sırayla kızartılmış ekmek dilimlerini yerleştirin.

Üzerlerine hazırladığınız şuruptan gezdirin. Şurubun ekmeklerin her tarafına eşit şekilde yayılmasına dikkat edin.

Ekmek dilimlerinin üzerine isteğe bağlı olarak iri çekilmiş ceviz veya fındık içi serpin.

Tarçın ile süsleyin.

Ekmek kadayıfınızı buzdolabında en az birkaç saat dinlendirin ve şurubun iyice çekmesini sağlayın.

Servis yapmadan önce dilimleyerek veya porsiyonlara ayırarak servis edin.