Geleneksel Türk mutfağından Ali Nazik tarifi
Türk mutfağının zengin lezzet hazinelerinden biri olan Ali Nazik, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmez yemeği olarak kabul edilir. Geleneksel bir tarife dayanan bu muhteşem lezzet, közlenmiş patlıcanın yoğurtla birleştiği muazzam bir uyumun ötesine geçer.
Ali Nazik, Türk mutfağının en sevilen ve lezzetli yemeklerinden biridir. Yoğurtlu bir patlıcan püresi olan "nazik" ile köftelerin birleşiminden oluşan bu yemek, hem göz alıcı bir sunuma sahiptir hem de muhteşem bir lezzete sahiptir. İşte sizin için adım adım bir Ali Nazik tarifi...
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 500 gram kuzu kıyma
- 2 adet büyük boy domates
- 3 adet yeşil biber
- 3 diş sarımsak
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
- Zeytinyağı
Yapılışı
Patlıcanları közleyin: Patlıcanların kabuklarını çatalla delin ve köz ocakta veya fırında közleyin. Kabukları siyahlaşıp yumuşadığında ocaktan alın ve soğuması için bir kenara koyun.
Patlıcanları püre haline getirin: Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş sarımsakları ve tuzunu ekleyin. Bir çatalla patlıcanları ezerek püre haline getirin.
Kıymayı hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber ekleyin.
Domates ve biberleri hazırlayın: Domatesleri ve biberleri küçük küçük doğrayın.
Köfteleri hazırlayın: Kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfte şekli verin.
Domates ve biberlerle kıymayı pişirin: Bir tavada tereyağını eritin ve doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Sebzeler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Ardından köfteleri ekleyin ve kapağı kapatarak köftelerin de pişmesini sağlayın.
Servis yapın: Bir servis tabağına önce patlıcan püresini yayın, üzerine köfteleri yerleştirin ve yoğurdu köftelerin üzerine dökün. İsteğe bağlı olarak tereyağında kavrulmuş pul biberle süsleyerek servis yapın.
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