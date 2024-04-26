Tatlı krizlerine iyi gelecek tarif: Pratik San Sebastian tarifi...

Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:58

Güncelleme: 26.04.2024 - 22:58

İçerisinde az malzeme kullanılmasına rağmen, pişerken oluşan dış çatlamalar ve yumuşak iç kıvamıyla büyüleyici bir görünüme sahip olan San Sebastian tarifi ile partik bir şekilde enfes lezzete ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

400g light krem peyniri

1/3 su bardağı mascarpone peyniri

3/4 su bardağı toz şeker

5 büyük boy yumurta

1/2 su bardağı krema

1/2 su bardağı süzme yoğurt

1/2 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı mısır unu

1 limonun rendelenmiş kabuğu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 210°C önceden ısıtın. Bir yayvan cheesecake kalıbını hafifçe yağlayın ve pişirme kağıdı ile kaplayın.

Büyük bir karıştırma kabında light krem peyniri ve mascarpone peynirini düşük hızda çırpın. Ardından ağır kremayı, süzme yoğurdu, toz şekeri, tuzu ve isteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesini ekleyin. Karışımı pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları tek tek ekleyerek her birini iyice karıştırın.

Mısır ununu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kalıba dökün ve fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Cheesecake kenarları sertleşene ve ortası hala hafifçe sallanıyorsa pişmiş demektir.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.