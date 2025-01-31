Geleneksel Yunan lezzetini evde kolayca deneyin: Girit ezmesi tarifi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:30

Güncelleme: 31.01.2025 - 20:30

Girit ezmesi, adını Girit Adası'ndan alsa da, sadece bu adada değil, tüm Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak tüketilen bir yemektir. Zeytinyağlı ve yoğurtlu bir tarif olan Girit ezmesi, özellikle mezelerde tercih edilir. Yüksek besin değeri ve lezzetli tadı ile hem hafif hem de doyurucu bir seçenek sunar. Peki, geleneksel Yunan lezzetini evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Girit ezmesi tarifi...

GİRİT EZMESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt (süzme yoğurt tercih edilebilir)

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı beyaz peynir (veya lor peyniri)

1 adet taze soğan (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı karabiber

GİRİT EZMESİ YAPILIŞI

İlk olarak beyaz peyniri bir kaba alın ve çatal yardımıyla ezin.

Eğer lor peyniri kullanıyorsanız, aynı şekilde lor peynirini de iyice ezerek hazırlayın.

Peynirin kıvamının püre gibi olmasına özen gösterin, böylece diğer malzemelerle karışması daha kolay olacaktır.

Yoğurdu, peyniri ezdiğiniz kaba ekleyin.

Eğer süzme yoğurt kullanıyorsanız, daha yoğun bir kıvam elde edersiniz, fakat normal yoğurt da iş görür.

Yoğurdu peynirle iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Zeytinyağını ve limon suyunu ekleyin.

Zeytinyağı, bu tarifin en önemli bileşenlerinden biridir çünkü Girit Ezmesi'ne özgün lezzetini kazandırır.

Limon suyu, ekşilik ve tazelik katacaktır.

Taze soğanı ince ince doğrayın.

Eğer daha aromatik bir tat istiyorsanız, 2 diş sarımsağı rendeleyerek karışıma ekleyebilirsiniz.

Soğanlar ve sarımsaklar Girit ezmesinin lezzetini derinleştirir, ancak tercihinize göre bu malzemeleri çıkarabilirsiniz.

Cevizleri irice doğrayın ve karışıma ekleyin.

Ceviz, Girit Ezmesi'ne hem kıtırlık hem de zenginlik katacaktır.

Ardından tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.

Baharatlar, mezeye hem lezzet katacak hem de renk verecektir.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Kıvamı çok katı olursa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Karışımın iyice homojenleşmesi, Girit Ezmesi'nin lezzetini artıracaktır.

Hazırladığınız Girit Ezmesi'ni birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Soğudukça lezzetler daha da karışacak ve mezeye özgün tadı daha belirgin hale gelecektir.

Afiyet olsun!