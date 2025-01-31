Brezilya mutfağının en doyurucu lezzeti: Feijoada tarifi
Brezilya’nın geleneksel ve en sevilen yemeklerinden biri olan Feijoada, siyah fasulye ve çeşitli etlerin birleşimiyle yapılan yoğun lezzetli bir güveç yemeğidir. Genellikle pilav, portakal dilimleri ve lahana ile servis edilen bu yemek, Brezilya kültürünün en önemli gastronomik miraslarından biri olarak kabul edilir.
Dünya mutfaklarında bazı yemekler vardır ki, sadece lezzetleriyle değil, hikâyeleriyle de kültürel mirasın bir parçasıdır. Feijoada, Brezilya mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir ve Latin Amerika’nın dört bir yanında farklı versiyonlarıyla sofraları süsler.
FEIJODA TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı siyah fasulye
- 1 taze soğan
- 2 yeşil çarliston biber
- 1 büyük domates
- 1 patates
- 4 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Yapılış
- Siyah fasulyeyi akşamdan soğuk suda bekletin. Ertesi gün 10-15 dakika haşlayıp suyunu süzün.
- Tereyağını bir tencereye koyup eritin ve dövülmüş sarımsakları ekleyip kavurun. Ardından küp doğranmış domates, biber ve patatesleri tencereye ekleyin.
- Baharatları ve tuzu ekledikten sonra 15 dakika orta ateşte pişirin. Haşlanmış fasulyeleri de ilave edip, 15 dakika daha pişirin.
- Üzerini ince kıyılmış taze soğan ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
Etiketler: #Feijoada #tarif #Latin Amerika
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