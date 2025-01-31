Brezilya mutfağının en doyurucu lezzeti: Feijoada tarifi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:14

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:14

Dünya mutfaklarında bazı yemekler vardır ki, sadece lezzetleriyle değil, hikâyeleriyle de kültürel mirasın bir parçasıdır. Feijoada, Brezilya mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir ve Latin Amerika’nın dört bir yanında farklı versiyonlarıyla sofraları süsler.

FEIJODA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı siyah fasulye

1 taze soğan

2 yeşil çarliston biber

1 büyük domates

1 patates

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Yapılış