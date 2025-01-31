Türk mutfağının tarihi lezzeti: Darüzziyafe Köftesi Tarifi
Osmanlı mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Darüzziyafe Köftesi, dört farklı etin birleşimiyle hazırlanan zengin ve doyurucu bir tariftir. Geleneksel baharatlarla harmanlanan bu özel köfte, Osmanlı saray sofralarının en sevilen yemekleri arasında yer alır.
Osmanlı mutfağı, zengin malzemeleri ve ihtişamlı sunumlarıyla ünlüdür. Darüzziyafe Köftesi, adını Farsça’da “dört çeşit lezzetin bir araya gelmesi” anlamına gelen "Darüzziyafe" kelimesinden alır. Bu köfte, dana, kuzu, tavuk ve hindi etinin birleşimiyle hazırlanarak eşsiz bir lezzet sunar. Saray mutfağında özel davetlerde ikram edilen bu tarif, günümüzde de et severlerin favorileri arasında yer alıyor.
DARÜZZİYAFE KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
Köfte İçin:
- 250 gram dana kıyma
- 250 gram kuzu kıyma
- 250 gram tavuk kıyma
- 250 gram hindi kıyma
- 1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 2 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı (köfteleri kızartmak için)
Üzeri İçin:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz tarçın
- 1 çay kaşığı sumak
- 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı
- Dana, kuzu, tavuk ve hindi kıymasını geniş bir kaba alın.
- Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, yumurta ve baharatları ekleyin.
- Köfte harcını iyice yoğurun ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin.
- Hafifçe yassılaştırarak klasik köfte formunu oluşturun.
- Bir tavada tereyağını eritin ve köfteleri orta ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
- Tüm köfteler piştikten sonra, üzerine hafifçe sumak ve tarçın serpiştirin.
- Köfteleri maydanoz ve tarçın sosuyla süsleyerek sıcak servis edin.
- Yanında pilav, közlenmiş sebzeler veya yoğurt ile sunabilirsiniz.
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