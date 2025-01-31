Türk mutfağının tarihi lezzeti: Darüzziyafe Köftesi Tarifi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:25

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:25

Osmanlı mutfağı, zengin malzemeleri ve ihtişamlı sunumlarıyla ünlüdür. Darüzziyafe Köftesi, adını Farsça’da “dört çeşit lezzetin bir araya gelmesi” anlamına gelen "Darüzziyafe" kelimesinden alır. Bu köfte, dana, kuzu, tavuk ve hindi etinin birleşimiyle hazırlanarak eşsiz bir lezzet sunar. Saray mutfağında özel davetlerde ikram edilen bu tarif, günümüzde de et severlerin favorileri arasında yer alıyor.

DARÜZZİYAFE KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

Köfte İçin:

250 gram dana kıyma

250 gram kuzu kıyma

250 gram tavuk kıyma

250 gram hindi kıyma

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı (köfteleri kızartmak için)

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı sumak

1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı