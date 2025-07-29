Gelenekten lezzete: Tam ölçülü içli köfte tarifi...

İçli köfte, Türk mutfağının zahmeti kadar övgüsü de bol tariflerinden. İnce bulgurlu hamuru, içindeki kavrulmuş kıymalı cevizli harcıyla tam bir lezzet şöleni. İşte püf noktalarıyla içli köfte tarifi...

MALZEMELER

Dış Harcı İçin:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı un

Yaklaşık 1,5 su bardağı ılık su

1 yumurta (hamuru tutması için)

İç Harcı İçin:

350 gr orta yağlı kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber, pul biber, kimyon

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

TARİF

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alın. Soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Baharatları ve cevizi ekleyin. Altını kapatınca maydanozu ilave edin. Soğumaya bırakın.

Bulguru ve irmiği geniş bir kaba alıp üzerine sıcak suyu dökün, üzerini kapatıp 10 dakika demleyin.

Salçaları, yumurtayı ve tuzu ekleyip yoğurun.

Unu ekleyerek 15-20 dakika boyunca yoğurun. Hamur elastik olmalı, ele yapışmamalı.

Elinizi hafif ıslatarak ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

Ortasını oyarak çukur oluşturun. Soğuyan iç harçtan koyun ve dikkatlice kapatın.

Tüm köftelere aynı işlemi uygulayın.

Kızartmak için: Derin bir tavada bol sıvı yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Haşlamak için: Kaynar tuzlu suda dağılmadan 10-12 dakika haşlayın.

PÜF NOKTALARI

Dış harcı yoğururken iyice yoğurmak, dağılmaması için çok önemli.

İç harcı soğutmadan doldurursanız hamuru çatlattırabilir.

Köfteleri buzdolabında 30 dakika bekletmek, hem haşlamada hem kızartmada şekillerini korumalarını sağlar.