Genç şefler, Türk mutfağının geleceği için yarışıyor!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:40

35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması Metro Türkiye ana sponsorluğunda, Dude Table tarafından organize edilen 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, bu yıl ikinci kez düzenleniyor. İlk kez 2022'de hayata geçirilen '35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması', genç şefleri; mutfakta gıda atığını azaltma, sürdürülebilir malzemeler kullanma ve daha çevreci mutfak uygulamalarını geliştirme yönünde teşvik etme amacıyla düzenleniyor.

26 Eylül-7 Aralık 2023 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışmada, “Gıdanın Geleceği için Atıksız Mutfak” teması ele alınacak. Yarışma kapsamında mutfağımızı geleceğe taşıyacak olan 3 genç şef, Metro Türkiye tarafından yurt dışında atıksız mutfak tekniklerini uygulayan öncü şeflerle tanışma fırsatı yakalarken, bu şeflerden sürdürülebilir mutfak üzerine eğitim alacak. ?Yarışma, genç şeflerin bu alanda farklı uygulamalar görüp vizyonlarını geliştirmesi için de alan açıyor. 2022’de yarışmanın kazananı genç şeflerden Şafak Erten’in mutfak şefliğini üstlendiği İsokyo’da gerçekleştirilen yarışma lansmanında Metro Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinin de yer aldığı atığı azaltılmış bir menü sunuldu.

TÜRÜNG: ‘‘AMACIMIZ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK’’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın ana sponsoru olmaktan ve genç yetenekleri teşvik etmekten mutluluk duyduğunu bildirdi. 33 yıldır Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Türüng, 'Bu kapsamda Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da yaklaşık 10 yıldır genç şeflere yönelik pek çok atölye çalışması ve seminerler düzenliyor, atıksız mutfak prensiplerini ve sürdürülebilir restoran dönüşümü teşvik etmek için kılavuzlar ve eğitimler hazırlıyoruz.

35 yaş altı 3 şef yarışması ile en büyük amacımız genç şeflerimizin atıksız mutfak prensiplerini daha da ötesi sürdürülebilir mutfakları sahiplenmesi ve yayması. ‘Gıdanın Geleceği için Atıksız Mutfak’ teması ile gerçekleşecek yarışma ile hem şeflerimizin diğer genç şeflere ilham verebilmelerine olanak sağlıyoruz hem de atıksız mutfak konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Yarışmayı kazanacak şefleri Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri olarak göreceklerini aktaran Türüng, 'Sürdürülebilirlik elçilerimiz mutfaklarda atıksızlık, mevsimsellik, yerli ürün kullanma pratiklerinin yaygınlaşmasını sağlarken, sürdürülebilir mutfak kültürünün oluşturulması ve geleceğe taşınması yolunda önemli adımlar atacaklar. Kazanan şeflerimizin gelişimi için Avrupa’da hazırladığımız özel eğitim ile sürdürülebilirliği mutfaklarında her zaman kullanacaklarına ve kendi ekosistemlerine de ilham vereceklerine inanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

GASTRONOMİ PROFESYONELLERİ JÜRİ KOLTUĞUNDA

Yarışmanın jürisi ise Gastronometro Direktörü Maximilian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Hodan Kurucu Şefi Çiğdem Seferoğlu, Divan Corporate Executive Şefi Giancarlo Gottardo ve Casa Lavanda Kurucu Şefi Emre Şen’den oluşuyor.

18-35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmada, adaylar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde ana yemek kategorisinde hazırladıkları yemek tariflerini www.35yasalti3sef.com adresinden başvuru yaparak 26 Eylül-6 Kasım'da iletebilecekler. İletilen tarifler arasından seçilecek olan 10 aday, jüri üyeleri tarafından gastronomi üzerine aldıkları eğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk Mutfağı ile olan ilişkileri gibi bir takım değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenecek ve 13 Kasım’da açıklanacak. Bu adaylar hazırladıkları tarifleri jüri tadımına sunmak üzere Gastronometro’ya davet edilecek.

2022’de düzenlenen yarışmanın kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımı ile 10 adaya yarışma öncesi 20 Kasım’da diital bir mentorlük seansı düzenlenecek. Gastronometro’da 7 Aralık’ta yarışacak adaylar, 6 Aralık’ta hazırlıklarını yapmak ve malzemelerini tanımak için Metro Türkiye’nin gastrononomi keşif platformu Gastronometro’ya gelecekler.

7 Aralık’ta yarışacak 10 şef; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 yemeği Metro Türkiye’nin önderlik ettiği sürdürülebilir gıda projelerinden ilham alarak tasarlayacak. Türk Mutfağı’nın sürdürülebilirlik elçisi olarak seçilecek 3 şef; lezzet, teknik, sunum, atıksız reçetelerin yaratıcılığı, yerel ve coğrafi işaretli ürün kullanımı, çalışma disiplini ve hijyen krit erine göre belirlenecek.

GENÇ ŞEFLERE AVRUPA’DA EĞİTİM HAKKI

Metro Türkiye, Türk Mutfağı’nda atığı azaltmanın asıl yolunun bu mutfağın geleceği olan genç şeflerin atıksız mutfak pratiklerini ana disiplin haline getirmesinden geçtiğini belirtiyor. '35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması' ile Metro Türkiye, atıksız mutfak pratiklerini genç şefler için bir motivasyon haline getirmeyi hedefleyerek, finale kalan 3 genç şefe atıksız mutfak odağında, Avrupa’da eğitim hakkı verecek. Bu eğitimle genç şefler uluslararası arenada deneyim kazanırken, aynı zamanda yabancı şeflerle de tanışma ve birebirde çalışma şansı yakalayacak.

Atıksız mutfak prensibiyle hazırladıkları reçeteleri ile jüri karşısına çıkan 10 aday arasından seçilen 3 şefin isimleri, 7 Aralık’ta Gastronometro’da açıklanacak. 26 Eylül itibarıyla başlayan “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”na online başvurular 6 Kasım’a kadar devam ediyor. Başvurmak isteyen genç şefler www.35yasalti3sef.com adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.



