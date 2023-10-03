Fellah köftesi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 03.10.2023 - 14:16

Fellah, Arapça'da çiftçi anlamına gelir. Aynı zamanda Mısır köylülerine verilen ismidir. Fellah köftesi farklı bölgelerde farklı şekillerde yapılmakta ve farklı isimlerle bilinmektedir. Bazı bölgelerde sarımsaklı köfte, gliko, arap köftesi ve soslu köfte gibi isimleriyle bilinir. İşte; püf noktaları ve yapım aşamalarıyla fellah köftesi tarifi…

FELLAH KÖFTESİ

Malzemeler

2 su bardağı ince köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 adet soğan

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber, kimyon

Yarım çay bardağı su



Sosu için

4 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

3-4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



Yapılışı



Öncelikle ince köftelik bulguru bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. O esnada soğanları rendeleyin. Şişen bulgura rendelediğiniz soğan, un, yumurta, salça, irmik ve baharatlar eklenerek iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin ve un serpilmiş bir tepsiye yayın. Sosunu hazırlamak için ezdiğiniz sarımsakları, rendelenmiş domatesi ve salçayı zeytinyağında kavurun. Ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozun yarısını ilave edin ve karıştırın. Sosu geniş bir kaba alın. Köfteleri tuzlu kaynar suda haşlayın. Köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla süzün ve sosun olduğu kaba alın. Tüm köftelerin sosa bulayın. Sosa bulanan köfteleri kalan maydanozla süsleyerek, servis tabağına alın. Afiyet olsun.

FELLAH KÖFTESİ İÇİN PÜF NOKTASI…

Fellah köftesi yaparken, kıvamının tutması için mutlaka ince köftelik bulgur kullanmalısınız.

Fellah köftes irmik kullanmadan da yapılabilir.



Fellah köftesinin sosunu hazırlarken önce salçayı sonra domates sosunu ve baharatları ekleyin.

Köftenin sosunu domates kullanmadan sadece salça kulanarak da hazırlayabilirsiniz.

Sarımsağı en son ekleyerek sosun aromasını arttırabilirsiniz.



Köfteyi servis ederken dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz.