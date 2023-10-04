Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:59

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:59

Karadeniz’in doğası, coğrafi yapısı ve iklim şartları bu bölgeye has yiyeceklerin karakterini de belirliyor. Fındık, çay, hamsi, Karadeniz mutfağının üç atlısıdır. Ama Karadeniz mutfağında otların, tereyağının ve peynirin ve balığın da büyük önemi var. Üstelik değişime çok uğramadan lezzetlerini başarıyla korumaya devam ediyor. İşte; kendine has özelliklerini koruyabilen, Karadeniz mutfak kültürünü anlatan 5 yöresel tarif…

MIHLAMA

Malzemeler



4 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı mısır unu



1 su bardağı su



200 gr kolot peyniri



Yapılışı



Öncelikle tereyağını tavaya alıp eritin. Tamamen eridiğinde üzerine mısır ununu ekleyerek karıştırın. Mısır ununu kokusu çıkana kadar orta ateşte, kavurun. Burada önemli olan tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırmak. üzerine 1 bardak suyu ilave edip, karıştırmaya devam edin. Sıcak un, soğuk su ile buluşunca topaklanacaktır. Bu yüzden hızlı hızlı karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladığında ocağı altını biraz daha kısın. Kabarcıklar çıkınca, üzerine doğranmış kolot peynirini ekleyin. Peynirler tamamen eriyip uzayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Ocağın altını kapatıp, sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun…

ISIRGAN OTU ÇORBASI

Malzemeler



1 bağ ısırgan otu



3 diş sarımsak



1 çay bardağı mısır unu



3 kaşık tereyağı



1 tatlı kaşığı salça



Tuz



Sıcak su



Yapılışı



Bildiğiniz üzere ısırgan otu elinizle dokunduğunuzda yakar. Temizlemeden önce eldiven kullanmanızda fayda var. Saplarından ayırdığınız ısırgan otunu bir tenceye alın. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip, yumuşayana kadar haşlayın. Suyuyla beraber blendır’dan geçirin. Ocağın altını açıp, ezilen ısırganı kaynatın. Mısır ununu karıştırarak çorbanın üzerine dökün. Çorba kıvam almaya başlayacaktır. Tuzunu ilave edip, kenara alın. Diğer tarafta küçük bir tavaya tereyağını alıp, içine 3 diş ezilmiş sarımsağı kokusu çıkana kadar kavurun. 1 tatlı kaşığı salça ekleyip, dağıtın. Salçalı sarımsaklı sosu çorbanın üzerine döküp, karıştırın. Bir iki taşım daha kaynattıktan sonra, çorba servise hazır. Dilerseniz üzerine pul biber serpebilirsiniz. Afiyet olsun…

HAMSİKOLİ

Malzemeler



1 kg kılçıkları ayıklanmış hamsi



1 demet pazı



1 adet kuru soğan



6-7 dal taze soğan



Yarım demet maydanoz



Yarım demet taze nane



2 su bardağı mısır unu



1 su bardağı sıvı yağ



Tuz



Su



Yapılışı



Öncelikle hamsiyi kılçıklarından ayırın. Diğer taraftan, pazı yapraklarını, maydanozu, taze nane yapraklarını, taze soğanı yıkayıp süzdükten sonra incecik doğrayın. Kuru soğanı da yemeklik, incecik doğrayın ve soğanı tuz ile ovarak yumuşatın. Kılçıksız hamsileri geniş bir tepsiye koyup mısır ununun yarısını üzerine ekleyin. Bir çay kaşığı da tuz atıp karışımı yoğurun. Üzerine yeşillikleri ilave edin. Sıvı yağı da azar azar eklemeye başlayın. Karışımı bir taraftan yoğurmaya devam ederken, bir taraftan da kalan mısır ununu ekleyin. Suyu da azar azar ekleyerek koyu kıvamda bir hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamuru yağladığınız fırın kabına dökün. Eşit oranla yayılması için tepsiyi sallayın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun…

FASULYE DİBLESİ

Malzemeler



Yarım kg taze fasulye



2 adet domates



1 adet soğan



1 yemek kaşığı tereyağı



3 yemek kaşığı zeytinyağı



1 çay bardağı pirinç



1 tatlı kaşığı tuz



1 çay kaşığı karabiber



1 su bardağı sıcak su





Yapılışı



Öncelikle fasulyeleri ayıklayın ve küçük küçük doğrayın. Soğanı küp küp doğrayın. Domateslerin de kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Bir tencerenin içine zeytinyağını kızdırıp soğanları kavurun. Daha sonra üzerine fasulyeleri ilave edin. Fasulyeleri soğanla birlikte bir kaç dakika kavurun. Domatesleri ekleyin. Güzelce karıştırın ve fasulyeleri kendi suyunda pişirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kaynatın. Tereyağını ekleyin. Yıkanmış pirinçleri ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Karıştırın. Dibleyi fasulyeli pilav gibi düşünün. Pirinçler şişip suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun.

PEPEÇURA

Malzemeler



1 kg siyah kokulu üzüm (isabella)



5 su bardağı su



1 su bardağı toz şeker



Yarım çay bardağı mısır nişastası



Yarım çay bardağı mısır unu





Yapılışı



Öncelikle siyah üzümü saplarından ayıklayıp, iyice yıkayın. Suyla birlikte bir tencerede kaynatın. Toz şekeri ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Yumuşayan üzüm suyunu tel süzgeçten geçirin. Süzgeçte kalan üzümleri spatula yardımıyla bastırarak suyunu çıkarın. Üzüm suyundan 2 su bardağı ayırıp nişasta ve mısır unuyla birlikte iyice karıştırın. Pürüzsüz hale getirin. Kalan üzüm suyunu tencereye alın. Üzerine nişastalı suyu azar azar ekleyip sürekli karıştırarak pişirin. Yavaş yavaş kıvam almaya başlayacaktır. Küçük kaselere veya güveç kaplarına sıcak olarak paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince, buzdolabında iyice soğutup, ceviz veya üzümle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.





