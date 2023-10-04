Sakarya’nın meşhur lezzeti: Islama köfte tarifi…

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:05

1900'lü yıllarda Balkanlar'dan, Sakarya'ya yerleşen göçmenlerin getirdiği, adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, küçük köftesiyle ve lezzeti sunumuyla kentin gözde yiyecekleri arasında başı çekiyor.

ISLAMA KÖFTENİN HİKAYESİ

Birinci ve İkinci Balkan Savaşları sırasında Türkiye’ye göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri kullanarak kemik sularına katmış oldukları aş olarak ortaya çıkmıştır. Birçok yemekte olduğu gibi yokluk ve savaş mağduriyetinden ortaya çıkmıştır. Balkan göçlerinden sonra en çok göç alan şehirlerden biri de Sakarya olmuştur. Meşhur balkan köftesi ile savaşın getirisi olan ıslak kemik sulu ekmeği bir araya getirerek, ıslama köfte ortaya çıkmıştır. Islama köfte orijinal tarifinde, dana kaburga, bayat ekmek, soğan, karabiber ve tuz ile yoğrularak yapılıyor. Islak ekmeği ise; kara fırında pişen, ekşi mayadan yapılmış odun ekmeği. İlikli kemikten et suyu, tatlı kırmızı toz biber ve sıvı yağ ile yapılıyor. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ıslama köfte tarifi…

ISLAMA KÖFTE TARİFİ

Malzemeler



500 gr dana kıyma



1 adet soğan



1 çay bardağı bayat ekmek içi



2 diş sarımsak



1 tatlı kaşığı karabiber



Ekmekleri ıslatmak için



2 kase kemik suyu (soğan ve tuz ile kaynamış)



2 çorba kaşığı ayçiçek yağı



1 çorba kaşığı kırmızı toz biber



Et suyu tuzlu olduğu için çok az ilave tuz



8-10 dilim ekşi mayalı bayat ekmek





Yapılışı



Öncelikle ekmekleri ıslatmak için sosu hazırlayın. Kemik suyu, ayçiçek yağı, kırmızı toz biber ve çok az tuzu bir tavada ısıtın. Kaynatmaya gerek yok. Köfte için kıymayı geniş bir kaba alın. Ekmek içlerini ekleyin. Rendelenmiş soğanı ve sarımsağı ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyin. İyice yoğurun. Kurutulmuş ekmek içi soğanın suyuyla birleşinde kolayca yoğuruluyor. Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayarak uzun ve yassı köfteler hazırlayın. Köfteleri ızgarada veya yapışmayan tavada çok az yağ ilave ederek önce arkalı pişirin. Aynı tavada ekmekleri sosa bandırıp kızartın. Ekmekleri servis tabağına alın. Üzerine köfteleri dizin. Servis için köfteleri ve ekmekleri kızarttığınız tavada, biber ve domatesi çok az kızartarak yanına ekleyebilirsiniz. Dilerseniz yanına soğan ve maydanoz doğrayabilirsiniz. Afiyet olsun…





