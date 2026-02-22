Glutensiz beslenenlere özel: Yumuşacık yumurtalı pide tarifi

Glutensiz beslenmek, sevilen hamur işlerinden tamamen vazgeçmek anlamına gelmiyor. Doğru un karışımı ve birkaç küçük püf noktasıyla evde nefis bir yumurtalı pide hazırlamak mümkün. Özellikle kahvaltı ve iftar sofraları için hem doyurucu hem de gösterişli bir seçenek sunuyor.

MALZEMELER

500 gram glutensiz un

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 tatlı kaşığı mahlep

1.5 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket kuru maya

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI

Hamurun hazırlanması

Geniş bir karıştırma kabında un, mahlep ve tuzu harmanlayın. Unlu karışımın ortasını havuz şeklinde açıp içine su, şeker, Ayçiçek yağı ve mayayı ekleyin ve orta kısımda karıştırarak yaklaşık 3 dakika bekletin. Kenarlardaki unu yavaş yavaş orta kısımdaki sıvıya dahil ederek hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Mayalama ve şekil verme aşaması

Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle kapatıp ılık bir ortamda 30 dakika boyunca mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün ve her bir parçayı unlanmış tezgaha alıp üzerine temiz bir bez örterek 1 saat daha mayalanması için bekletin. Süre sonunda bezeleri elinizle bastırarak yuvarlak formda açın ve pide şekli verin. Üzerlerine yumurta sarılarını sürüp susam ve çörek otu serpiştirerek tepsi mayası için 30-40 dakika daha dinlendirin.

Pişirme aşaması

Tepside mayalanan ve kabaran pideleri, önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirin.

Servis aşaması

Fırından çıkan sıcak pideleri ilk sıcağı geçtikten sonra dilimleyerek servis edin.