Gösterişli sunumu ve hafifliğiyle iftarın favorisi: Çatlamadan sarılan sultan sarması tarifi...

İftar sofrasının o özenli havasına yakışacak, hem göze hem damağa hitap eden enfes bir lezzet... Bol Hindistan cevizi yatağına dökülen ipeksi kakaolu muhallebisi ve içindeki kar beyazı krem şanti sürpriziyle sultan sarması, Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

İpeksi Muhallebi İçin:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un (Tepeleme olmasın)

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı (Parlaklık ve lezzet için)

1 paket vanilya

Kar Beyazı İç Dolgu:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Zemin (Olmazsa Olmaz):

1.5 - 2 su bardağı Hindistan cevizi rendesi (Tepsinin tabanını tamamen kapatacak kadar bol olmalı)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Geniş ve dikdörtgen bir fırın tepsisinin (veya büyük boy borcamın) tabanına Hindistan cevizini hiç boşluk kalmayacak ve eşit kalınlıkta olacak şekilde bolca serpin.

Tencereye sütü, şekeri, unu ve kakaoyu alın. Ocağın altını açmadan önce tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar çırpın. Ardından orta ateşte, sürekli karıştırarak göz göz olup kaynayana kadar pişirin.

Muhallebi kaynayıp kıvam alınca ocaktan indirin. İçine tereyağını ve vanilyayı ekleyip, tereyağı eriyene kadar mikserle veya çırpıcıyla 2-3 dakika çırpın. (Bu işlem muhallebinin sakız gibi esnek olmasını ve sararken kırılmamasını sağlar).

Sıcak muhallebiyi, tabandaki Hindistan cevizlerini havalandırmadan ve yerinden oynatmadan, yavaşça ve eşit şekilde tepsiye dökün. Bir spatula yardımıyla üzerini nazikçe düzeltin.

Tepsiyi önce oda sıcaklığında ılımaya bırakın, ardından buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat (ne kadar çok soğursa o kadar iyi sarılır) dinlendirin.

Soğuk sütle krem şantiyi katılaşana kadar çırpın. Tamamen soğumuş olan muhallebinin üzerine eşit bir tabaka halinde yayın.

Tatlıyı önce uzunlamasına ortadan ikiye, sonra enlemesine keserek eşit dikdörtgen dilimler (yaklaşık 8-10 adet) elde edin. Her bir dilimi, bir ucundan başlayıp spatula yardımıyla rulo şeklinde sarın. Dış yüzeyi alttaki Hindistan cevizine bulanmış olacaktır.

Hazırladığınız porsiyonluk ruloları servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerini toz Antep fıstığı veya çilek dilimleriyle renklendirebilirsiniz.