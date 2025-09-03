Güne enerjik başlamak için sağlıklı lezzet: Ispanaklı omlet tarifi

Güne hafif, sağlıklı ve besleyici bir kahvaltıyla başlamak istiyorsanız ıspanaklı omlet tam size göre! İçerdiği vitamin ve minerallerle enerji veren, doyurucu yapısıyla hem kahvaltıya hem de pratik bir öğün alternatifi olarak sofralara çok yakışıyor. İşte adım adım ıspanaklı omlet tarifi…

ISPANAKLI OMLET İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı taze ıspanak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz

Karabiber

İsteğe göre kaşar peyniri veya beyaz peynir

ISPANAKLI OMLET NASIL YAPILIR?

Ispanakları Hazırlayın: Ispanakları iyice yıkayıp ince ince doğrayın.

Yağı Isıtın: Tavada tereyağını eritin veya sıvı yağı ısıtın.

Ispanakları Soteleyin: Doğranmış ıspanakları tavaya alın, 1-2 dakika soteleyin.

Yumurtayı Ekleyin: Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın, tuz ve karabiber ekleyin. Ardından tavaya dökün.

Pişirme: Kısık ateşte omletin altı pişene kadar bekleyin. İsteğe göre üzerine rendelenmiş peynir serpebilirsiniz.

Servis: Omleti katlayıp sıcak servis edin.