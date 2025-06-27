Güne lezzetli bir başlangıç: Shakshuka Tarifi

Kahvaltıda farklı lezzetler arayanlar için Shakshuka (Şakşuka), sofralara Akdeniz dokunuşu getiriyor. İsrail, Tunus ve Fas gibi birçok kültürde sabah öğünü olarak tüketilen bu tarif, zeytinyağında pişen domates, biber ve baharatlarla hazırlanıyor; yumurtalar tam kıvamında sosa kırılıyor. Ekmek banmalık sosu ve doyuruculuğuyla klasik menemenin dünya versiyonu gibi düşünülebilecek bu yemek, kahvaltı masalarına hem renk hem de tat katıyor.
SHAKSHUKA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 4-5 adet olgun domates (rendelenmiş) veya 1 kutu doğranmış domates konservesi
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- Tuz ve karabiber
- 4 adet yumurta
- Üzeri için: Maydanoz, beyaz peynir ya da çökelek (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
- Biberleri ekleyin, 3-4 dakika yumuşayana dek soteleyin.
- Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Rendelenmiş domatesi ve salçayı ilave edin. Baharatlarla birlikte 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Sos yoğunlaşmalı.
- Sosun ortasında küçük çukurlar açıp yumurtaları dikkatlice kırın.
- Tavayı kapağıyla örtün ve yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar (yaklaşık 5-7 dakika) pişirin.
- Üzerine taze maydanoz serpin, dilerseniz beyaz peynirle süsleyin.