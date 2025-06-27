Güne lezzetli bir başlangıç: Shakshuka Tarifi

Kahvaltıda farklı lezzetler arayanlar için Shakshuka (Şakşuka), sofralara Akdeniz dokunuşu getiriyor. İsrail, Tunus ve Fas gibi birçok kültürde sabah öğünü olarak tüketilen bu tarif, zeytinyağında pişen domates, biber ve baharatlarla hazırlanıyor; yumurtalar tam kıvamında sosa kırılıyor. Ekmek banmalık sosu ve doyuruculuğuyla klasik menemenin dünya versiyonu gibi düşünülebilecek bu yemek, kahvaltı masalarına hem renk hem de tat katıyor.

SHAKSHUKA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

4-5 adet olgun domates (rendelenmiş) veya 1 kutu doğranmış domates konservesi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber

4 adet yumurta

Üzeri için: Maydanoz, beyaz peynir ya da çökelek (isteğe bağlı)

Yapılışı: