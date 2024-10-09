Güne sağlıklı başlamak için: Yumurtalı sandviç tarifi

Güne enerjik başlamak veya hafif bir öğün hazırlamak isteyenler için mükemmel bir seçenek! Yumurtalı sandviç, protein ve lif bakımından zengin içeriğiyle hem doyurucu hem de lezzetli. Üstelik yapımı da oldukça pratik!

Güne sağlıklı başlamak için: Yumurtalı sandviç tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:48

Yumurtalı sandviç, sabah kahvaltısı veya hafif bir öğün için mükemmel bir alternatif. Tam tahıllı ekmek, avokado ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, dengeli bir beslenme isteyenler için ideal. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli sandviçin tarifi!

YUMURTALI SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

  • 2 dilim tam tahıllı ekmek
  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • Yarım avokado
  • Birkaç yaprak taze ıspanak
  • 1 dilim domates
  • Tuz ve karabiber
  • Zeytinyağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Tam tahıllı ekmek dilimlerini hafifçe kızartın.
  2. Yarım avokadoyu ezin ve ekmek dilimlerinin üzerine sürün.
  3. Haşlanmış yumurtayı dilimleyip ekmeğin üzerine yerleştirin.
  4. Taze ıspanak yaprakları ve dilimlenmiş domatesi ekleyin.
  5. Tuz ve karabiberle tatlandırın, isterseniz üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.
  6. Sandviçi kapatın ve servis edin.

Etiketler: #Yumurta #sandviç #haşlanmış yumurta

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