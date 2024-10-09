Güne sağlıklı başlamak için: Yumurtalı sandviç tarifi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:48

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:48

Yumurtalı sandviç, sabah kahvaltısı veya hafif bir öğün için mükemmel bir alternatif. Tam tahıllı ekmek, avokado ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, dengeli bir beslenme isteyenler için ideal. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli sandviçin tarifi!

YUMURTALI SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

2 dilim tam tahıllı ekmek

1 adet haşlanmış yumurta

Yarım avokado

Birkaç yaprak taze ıspanak

1 dilim domates

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı (isteğe bağlı)

Yapılışı: