Güne taptaze bir başlangıç: Avokadolu kahvaltı tostu tarifi

Sabahları hem sağlıklı beslenmek istiyor hem de uzun uzun kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, avokadolu tost sizin için mükemmel bir çözüm. İçeriğindeki sağlıklı yağlar, lif ve vitaminlerle vücudunuzu güne hazırlarken; limon, yumurta ve baharatlarla zenginleşen bu tost, sade ama etkili bir lezzet sunuyor.

Malzemeler

1 adet olgun avokado

1 dilim tam buğday ekmeği

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber

Üzerine: haşlanmış yumurta, domates, pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı