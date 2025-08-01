Güne taptaze bir başlangıç: Avokadolu kahvaltı tostu tarifi

Sabahları hem sağlıklı beslenmek istiyor hem de uzun uzun kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, avokadolu tost sizin için mükemmel bir çözüm. İçeriğindeki sağlıklı yağlar, lif ve vitaminlerle vücudunuzu güne hazırlarken; limon, yumurta ve baharatlarla zenginleşen bu tost, sade ama etkili bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
- 1 adet olgun avokado
- 1 dilim tam buğday ekmeği
- Yarım limonun suyu
- Tuz, karabiber
Üzerine: haşlanmış yumurta, domates, pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Avokadoyu çatal yardımıyla ez, limon suyu ve baharatlarla karıştır.
- Ekmek dilimini kızart.
- Üzerine avokadoyu sür ve haşlanmış yumurta dilimleriyle süsle.
- Üzerine pul biber serpip servis et.