Güney Afrika mutfağının efsane lezzeti: Chakalaka pap tarifi

Afrika kıtasının en çok bilinen yemeklerinden biri olan chakalaka pap, hem pratik hazırlanışı hem de zengin aromasıyla tüm dünyada popülerleşen bir lezzet kombinasyonudur. Peki, Güney Afrika mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, chakalaka pap tarifi...

CHAKALAKA PAP TARİFİ

Malzemeler

Chakalaka için:

1 adet soğan

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

2 adet havuç (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1 adet domates (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış fasulye (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı paprika

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pap için:

2 su bardağı su

1 su bardağı mısır unu

Yarım çay kaşığı tuz

CHAKALAKA PAP YAPILIŞI

Chakalaka yapılışı

Tencereye sıvı yağı alın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin.

Biberleri ekleyip birkaç dakika kavurun.

Rendelenmiş havuçları ilave edin ve karıştırın.

Domates, salça ve baharatları ekleyin.

Fasulye kullanacaksanız bu aşamada ekleyin ve 5–6 dakika pişirin.

Kısık ateşte tüm malzemeler harmanlanana kadar pişirin.

Pap yapılışı