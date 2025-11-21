Güney Afrika mutfağının efsane lezzeti: Chakalaka pap tarifi

Afrika kıtasının en çok bilinen yemeklerinden biri olan chakalaka pap, hem pratik hazırlanışı hem de zengin aromasıyla tüm dünyada popülerleşen bir lezzet kombinasyonudur. Peki, Güney Afrika mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, chakalaka pap tarifi...
CHAKALAKA PAP TARİFİ
Malzemeler
Chakalaka için:
1 adet soğan
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
2 adet havuç (rendelenmiş)
2 diş sarımsak
1 adet domates (doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı haşlanmış fasulye (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı köri
1 tatlı kaşığı paprika
1 çay kaşığı kimyon
Tuz, karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Pap için:
2 su bardağı su
1 su bardağı mısır unu
Yarım çay kaşığı tuz
CHAKALAKA PAP YAPILIŞI
Chakalaka yapılışı
- Tencereye sıvı yağı alın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin.
- Biberleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
- Rendelenmiş havuçları ilave edin ve karıştırın.
- Domates, salça ve baharatları ekleyin.
- Fasulye kullanacaksanız bu aşamada ekleyin ve 5–6 dakika pişirin.
- Kısık ateşte tüm malzemeler harmanlanana kadar pişirin.
Pap yapılışı
- Suyu tencereye alın ve tuz ekleyerek kaynatın.
- Mısır ununu yavaş yavaş ekleyip karıştırın.
- Koyu bir kıvam alıncaya kadar düşük ateşte pişirin.
- Hafif sert bir püre kıvamına geldiğinde ocaktan alın.
- Chakalaka’yı sıcak olarak Pap’ın yanında servis edin.
- İsterseniz üzerine taze kişniş ekleyebilir veya ızgara etlerle birlikte sunabilirsiniz.
- Afiyet olsun!