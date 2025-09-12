Güney Amerika’nın kahvaltı ekmeği: Arepa

Güney Amerika’nın en yaygın geleneksel yemeklerinden biri olan Arepa, özellikle Venezuela ve Kolombiya’da günlük hayatın bir parçası. İnce yuvarlak mısır ekmeği şeklinde yapılan Arepa, ister kahvaltıda sade peynirle ister günün ilerleyen saatlerinde etli ya da sebzeli iç harçlarla tüketiliyor. Hem sokak lezzeti hem de ev yemeği olarak bilinen Arepa, dünya mutfaklarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir alternatif.

AREPA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı beyaz mısır unu (ön pişirilmiş “masarepa” unu ideal)

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı