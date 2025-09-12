Güney Amerika’nın kahvaltı ekmeği: Arepa

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 13:57:00
Venezuela ve Kolombiya mutfağının vazgeçilmez lezzeti Arepa, mısır unundan yapılan özel bir ekmek türü. Kahvaltıda peynir, avokado veya yumurtayla tüketilen Arepa, hem doyurucu hem de pratik bir seçenek sunuyor. Türkiye’de az bilinen bu tarif, farklı kahvaltı deneyimleri arayanlar için birebir.

Güney Amerika’nın en yaygın geleneksel yemeklerinden biri olan Arepa, özellikle Venezuela ve Kolombiya’da günlük hayatın bir parçası. İnce yuvarlak mısır ekmeği şeklinde yapılan Arepa, ister kahvaltıda sade peynirle ister günün ilerleyen saatlerinde etli ya da sebzeli iç harçlarla tüketiliyor. Hem sokak lezzeti hem de ev yemeği olarak bilinen Arepa, dünya mutfaklarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir alternatif.

AREPA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı beyaz mısır unu (ön pişirilmiş “masarepa” unu ideal)

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

  1. Geniş bir kapta mısır ununu, tuz ve ılık suyla yoğurun. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
  2. Hamuru 5 dakika dinlendirin.
  3. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın, sonra elinizle bastırarak 1 cm kalınlığında yuvarlak ekmekler şekillendirin.
  4. Yapışmaz tavayı hafif yağlayın, orta ateşte her iki tarafı da altın rengi olana kadar 4–5 dakika pişirin.
  5. İsteğe bağlı olarak fırında 5 dakika daha pişirip içini daha yumuşak hale getirebilirsiniz.
  6. Sıcak servis edin; içine beyaz peynir, avokado dilimleri veya yumurta ekleyebilirsiniz.
