Güneydoğu Asya’nın klasik bir efsanesi: Laksa tarifi

Laksa, Güneydoğu Asya sokak kültürünün güçlü temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Farklı bölgelerde değişen versiyonları bulunsa da en bilinen türü “Curry Laksa”, baharatlı hindistan cevizli çorba tabanıyla hazırlanıyor. Deniz ürünlü ya da tavuklu seçenekleri bulunan laksa, hem doyurucu hem de katmanlı aromasıyla dikkat çekiyor.
LAKSA TARİFİ
Malzemeler
Çorba tabanı için
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
- 1 yemek kaşığı köri ezmesi veya köri tozu
- 1 su bardağı hindistan cevizi sütü
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Tuz
Diğer malzemeler
- 200 gram pirinç eriştesi
- 200 gram tavuk göğsü (şerit doğranmış) veya karides
- 1 su bardağı filizlenmiş soya
- Taze kişniş (isteğe bağlı)
- Limon dilimleri
Yapılışı
- Tencerede yağı ısıtın, soğanı kavurun.
- Sarımsak ve zencefili ekleyerek aroması çıkana kadar çevirin.
- Köri ezmesini ve zerdeçalı ilave edip kısa süre kavurun.
- Hindistan cevizi sütü ve tavuk suyunu ekleyerek kaynamaya bırakın.
- Tavuk veya karidesi ilave edip pişirin.
- Ayrı bir kapta pirinç eriştesini sıcak suda yumuşatın.
- Servis kaselerine erişteyi paylaştırın, üzerine sıcak çorba karışımını dökün.
- Soya filizi ve taze kişnişle süsleyerek limonla servis edin.