Güneydoğu Asya’nın klasik bir efsanesi: Laksa tarifi

Laksa, Güneydoğu Asya sokak kültürünün güçlü temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Farklı bölgelerde değişen versiyonları bulunsa da en bilinen türü “Curry Laksa”, baharatlı hindistan cevizli çorba tabanıyla hazırlanıyor. Deniz ürünlü ya da tavuklu seçenekleri bulunan laksa, hem doyurucu hem de katmanlı aromasıyla dikkat çekiyor.

LAKSA TARİFİ

Malzemeler

Çorba tabanı için

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı köri ezmesi veya köri tozu

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

2 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Diğer malzemeler

200 gram pirinç eriştesi

200 gram tavuk göğsü (şerit doğranmış) veya karides

1 su bardağı filizlenmiş soya

Taze kişniş (isteğe bağlı)

Limon dilimleri

Yapılışı