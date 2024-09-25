Güneydoğu'nun lezzet dolu sofrası: Kilis Tava tarifi
Kilis tava, Güneydoğu Anadolu mutfağının en sevilen ve en lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle Kilis'e özgü bu yemek, incecik kıyılmış kuzu eti ve baharatlarla hazırlanan bir harcın fırında pişirilmesiyle yapılır.
Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan Kilis tava, misafir sofralarınızı süsleyecek mükemmel bir ana yemek olabilir.
Malzemeler
- 500 gram kuzu kıyma
- 2 adet büyük boy domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan
- 2-3 diş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Kuru soğan, sarımsak, domates, yeşil biber ve maydanozu ince ince doğrayın.
Bir kapta kıyma, doğradığınız sebzeler ve baharatları ekleyip iyice yoğurun.
Fırın tepsisine zeytinyağı sürün ve hazırladığınız karışımı ince bir tabaka halinde tepsiye yayın.
200 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Dilimleyerek sıcak servis yapın.
Etiketler: #kilis tava
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