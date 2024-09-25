Çin mutfağının pratik yemeği: Dilenci tavuğu tarifi
Çin mutfağının tarih kokan ve az bilinen yemeklerinden biri olan Beggar’s Chicken, farklı pişirme yöntemi ve eşsiz lezzetiyle keşfedilmeyi bekliyor. Bu geleneksel yemek, yüzyıllardır sofralarda yerini almış ve unutulmaz bir tat sunuyor.
Çin mutfağı, çeşitliliği ve zenginliğiyle bilinse de bazı geleneksel yemekleri hâlâ keşfedilmeyi bekliyor. Bu yemeklerden biri de Beggar’s Chicken (Dilenci Tavuğu), tarihte bir dilencinin pişirme yöntemiyle popülerleşmiş, ancak günümüzde az bilinen bir lezzet olarak kalmış. Tavuğun kil içinde pişirilmesiyle yapılan bu özgün yemek, dışı çıtır, içi ise son derece yumuşak bir dokuya sahip.
BEGGAR'S CHICKEN TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet bütün tavuk (temizlenmiş)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı hoisin sosu
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 4-5 adet taze soğan (doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 parça taze zencefil (rendelenmiş)
- 1 adet havuç (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı pirinç şarabı
- 1 tatlı kaşığı beş baharat tozu (Chinese Five-Spice)
- Tuz ve karabiber
- Kil veya hamur (tavuğu sarmak için)
Yapılışı:
- Bütün tavuğu yıkayıp temizleyin, ardından dışını ve içini tuz ve karabiberle iyice ovun.
- Bir kasede soya sosu, hoisin sosu, susam yağı, pirinç şarabı, beş baharat tozu, sarımsak ve zencefili karıştırın. Bu karışımı tavuğun her tarafına iyice sürün ve en az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında marine edin.
- Doğranmış taze soğan ve havuçları tavuğun içine doldurun.
- Marine edilen tavuğu kil ya da hamurla tamamen kaplayın. Kili veya hamuru yeterince kalın yaparak tavuğun etrafını sıkıca sarmaya dikkat edin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında tavuğu 2-3 saat boyunca pişirin. Tavuğun pişerken içindeki tüm suları muhafaza etmesi için kili veya hamuru hiç açmayın.
- Piştikten sonra kili ya da hamuru kırarak çıkarın ve tavuğu servis tabağına alın. Tavuğun etleri yumuşacık ve aromatik olacaktır.
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