Çin mutfağının pratik yemeği: Dilenci tavuğu tarifi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:44

Güncelleme: 25.09.2024 - 13:44

Çin mutfağı, çeşitliliği ve zenginliğiyle bilinse de bazı geleneksel yemekleri hâlâ keşfedilmeyi bekliyor. Bu yemeklerden biri de Beggar’s Chicken (Dilenci Tavuğu), tarihte bir dilencinin pişirme yöntemiyle popülerleşmiş, ancak günümüzde az bilinen bir lezzet olarak kalmış. Tavuğun kil içinde pişirilmesiyle yapılan bu özgün yemek, dışı çıtır, içi ise son derece yumuşak bir dokuya sahip.

BEGGAR'S CHICKEN TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk (temizlenmiş)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı hoisin sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

4-5 adet taze soğan (doğranmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 parça taze zencefil (rendelenmiş)

1 adet havuç (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı pirinç şarabı

1 tatlı kaşığı beş baharat tozu (Chinese Five-Spice)

Tuz ve karabiber

Kil veya hamur (tavuğu sarmak için)

Yapılışı: