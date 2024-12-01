Gürcistan'ın lezzet dolu mantısı: Hinkali

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:15

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:15

Gürcistan'da hinkali, sofraların baş tacı olarak paylaşılır. İşte evde hinkali yapımı için kolay ve geleneksel bir tarif...

Malzemeler

Hamur İçin:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin:

400 g kıyma (dana veya kuzu)

1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı su veya et suyu (sulu bir iç harç için)

Yapılışı

1. Hamuru Hazırlayın

Unu derin bir kaba alın, ortasını havuz şeklinde açın. Tuz ve ılık suyu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

2. İç Harcı Hazırlayın

Kıymayı geniş bir kaba alın, üzerine rendelenmiş soğanı, baharatları ve tuzu ekleyin.

Harca suyu azar azar ekleyerek homojen bir kıvam elde edin. Harç sulu olmalı, ancak akışkan olmamalıdır.

3. Hinkalileri Şekillendirin

Hamuru unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla incecik açın ve yaklaşık 10-12 cm çapında daireler kesin.

Her dairenin ortasına bir tatlı kaşığı kadar iç harç koyun.

Hamurun kenarlarını toplayarak ortada büzerek sıkıca kapatın. Hinkalilerin tepesinde bir "düğüm" oluşmalıdır.

4. Pişirme İşlemi

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve bir tutam tuz ekleyin.

Hinkalileri kaynar suya dikkatlice bırakın. Pişerken birbirine yapışmamaları için ara ara karıştırın.

Hinkaliler yüzeye çıkıp 10-12 dakika haşlandıktan sonra kevgirle sudan çıkarın.

Servis Önerisi

Hinkaliler sıcak servis edilir. Yanında bol karabiber ile lezzetlendirilir.

Hinkaliyi yerken içindeki et suyunun dökülmemesi için dikkatli olun; önce küçük bir ısırık alarak suyu içmek gelenekseldir.