Gürcü mutfağından etli ekmek lezzeti: Kubdari tarifi

Gürcü mutfağının en özel hamur işleri arasında yer alan Kubdari, özellikle Svaneti bölgesinde sıkça yapılan, içi bol baharatlı kuzu veya dana etiyle doldurulmuş nefis bir etli ekmektir. Hafif baharatlı tadı ve yumuşak hamur dokusuyla hem doyurucu hem de oldukça aromatik bir lezzet sunar.

EVDE KUBDARİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Hamur için:

500 g un

250 ml ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

400 g kuzu veya dana kuşbaşı (küçük doğranmış)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2–3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı kimyon

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

(isteğe bağlı) pul biber veya Svaneti baharat karışımı

YAPILIŞI

1. Ilık su, maya ve şekeri karıştırıp 5–10 dakika bekletin.

2. Unu geniş bir kaba alın; tuz ve sıvı yağı ekleyin. Mayalı karışımı döküp ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

3. Hamurun üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

4. Bu sırada iç harcı hazırlayın: Eti, soğanı, sarımsağı ve baharatları bir kapta iyice karıştırın.

5. Hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi yuvarlak açın, ortasına bolca iç harç koyun. Kenarları ortaya toplayarak kapatın ve hafif bastırarak disk şekli verin.

6. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.