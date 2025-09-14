Gürcü mutfağının en lezzetli hamur işi: Hinkali tarifi

Hinkali, Gürcü mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir. Mantıya benzese de daha iri, sulu ve baharatlı bir yapıya sahiptir. Genellikle kıymalı iç harcıyla hazırlanır ve özel katlama tekniğiyle şekillendirilir. Gürcistan’da dost sohbetlerinin ve aile sofralarının vazgeçilmezidir. Peki, Gürcü mutfağının bu lezzetli hamur işi nasıl yapılır? İşte, enfes hinkali tarifi...

HİNKALİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gr dana veya kuzu kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 çay bardağı su veya et suyu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe göre ince doğranmış maydanoz

HİNKALİ YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, tuz ekleyin ve azar azar suyu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirin.

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve suyu (veya et suyunu) bir kasede iyice karıştırın.

Harcın biraz sulu olması gerekir.

Dinlenen hamurdan küçük bezeler koparın ve ince yuvarlaklar açın.

Hamurun ortasına bir kaşık iç harç koyun.

Kenarlarını büzerek bohça şeklinde kapatın.

Üst kısmı sıkıca kapalı olmalıdır.

Geniş bir tencereye bol tuzlu su kaynatın.

Hinkalileri kaynar suya atın ve yüzeye çıkana kadar yaklaşık 10-12 dakika haşlayın.

Sıcak servis edin.

Üzerine taze çekilmiş karabiber serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!