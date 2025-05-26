Gürcü mutfağının ikon lezzeti: Haçapuri tarifi

Gürcü mutfağı, Karadeniz’in ötesinden gelen sıcak ve zengin bir sofradır. Bu mutfağın yıldızlarından biri de şüphesiz Haçapuri, yani peynirli Gürcü ekmeğidir. Özellikle Acara bölgesine özgü olan tekne formundaki versiyonu, ortasına kırılan yumurta ile fırında pişirilir. Dışı çıtır, içi akışkan olan bu yemek hem kahvaltı hem de ana öğün olarak servis edilebilir.

HAÇAPURİ TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı beyaz peynir

1/2 su bardağı lor peyniri (isteğe bağlı)

Üzeri için:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: