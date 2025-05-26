Gürcü mutfağının ikon lezzeti: Haçapuri tarifi

Gürcü mutfağı, Karadeniz’in ötesinden gelen sıcak ve zengin bir sofradır. Bu mutfağın yıldızlarından biri de şüphesiz Haçapuri, yani peynirli Gürcü ekmeğidir. Özellikle Acara bölgesine özgü olan tekne formundaki versiyonu, ortasına kırılan yumurta ile fırında pişirilir. Dışı çıtır, içi akışkan olan bu yemek hem kahvaltı hem de ana öğün olarak servis edilebilir.
HAÇAPURİ TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı ılık süt
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı beyaz peynir
- 1/2 su bardağı lor peyniri (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
- Ilık süt, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin. Un, tuz ve sıvı yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
- Peynirleri bir kapta karıştırın. Kaşar + beyaz peynir dengesi, hem eriyen hem tuzlu tat yaratır.
- Mayalanan hamuru iki eşit bezeye bölün. Her bezeyi oval şekilde açın. Kenarlarını içe doğru kıvırarak tekne formu verin ve uçlarını birleştirip bastırın.
- Açtığınız hamurların ortasına hazırladığınız peynir karışımını eşit şekilde yayın.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında, peynirler eriyip hamur kızarana kadar yaklaşık 12–15 dakika pişirin.
- Fırından çıkarın, ortasına birer yumurta kırın ve biraz tereyağı ekleyip 3–4 dakika daha fırına verin. Yumurta beyazı hafif pişip sarısı akışkan kalmalı.