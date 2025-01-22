Kahvaltı sofralarına Mudanya'dan gelen enfes lezzet: Yumurta dolması tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:30

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:30

Yumurta dolması, kolayca hazırlanan ve farklı lezzetler arayanlar için ideal bir tariftir. Özellikle çay saatlerinde veya hafif bir atıştırmalık olarak tercih edilebilecek bu nefis tarif, malzemelerinin pratikliği ve hazırlama süresinin kısalığıyla da öne çıkar. Peki, kahvaltı sofralarına Mudanya'dan gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır yumurta dolması tarifi...

YUMURTA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

6 adet yumurta (dolma için)

1 adet yumurta (kızartma için)

İnce kıyılmış maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

İsteğe bağlı farklı baharatlar veya otlar

Sıvı yağ (kızartmak için)

YUMURTA DOLMASI YAPILIŞI

Bir tencereye su koyarak kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca, 6 adet yumurtayı suyun içine alın ve orta ateşte yaklaşık 9-10 dakika boyunca haşlayın.

Pişirme işlemi bittikten sonra, yumurtaları soğuk suya alın ve 1-2 dakika bekletip pişme sürecini durdurun.

Yumurtaların kabuklarını soyun ve ortadan uzunlamasına ikiye bölün.

İç kısımlarındaki sarıları dikkatlice çıkararak bir kaba alın.

Beyazlarını ayrı bir yerde bekletin.Yumurta sarılarını bir çatalla ezin.

İnce kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve isteğe bağlı olarak farklı baharatlarla karıştırarak homojen bir harç elde edin.

Hazırladığınız harcı, yumurta beyazlarının boş kısımlarına sıkıca doldurun.

Harcın gevşek olmamasına dikkat edin.

Derin bir tavaya 1-2 parmak derinliğinde sıvı yağ koyup orta-yüksek ateşte ısıtın.

Ayrı bir kapta 1 adet yumurtayı çırpın.

Doldurulmuş yumurtaları bu çırpılmış yumurtaya önlü arkalı batırın.

Ardından kızgın yağa alın ve her iki tarafı altın sarısı bir renk alana kadar kızartın.

Kızaran yumurtaları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını çektirin.

Kahvaltılıklarla birlikte servis ederek sofranızı şenlendirin.

Afiyet olsun!