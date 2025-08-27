Gürcü mutfağının renkli mezesi: Pkhali tarifi

Gürcistan mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan Pkhali, hem sağlıklı hem de görsel açıdan oldukça iştah açıcı bir lezzet. Geleneksel olarak pancar, ıspanak ya da patlıcan gibi sebzelerle hazırlanan bu meze; ceviz, sarımsak ve baharatlarla harmanlanarak ortaya çıkar. Nar taneleri ve taze yeşilliklerle süslenerek sofralara renk katan Pkhali, özellikle meze sofralarına farklı bir dokunuş katmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

MALZEMELER

2 adet orta boy pancar (alternatif olarak ıspanak veya patlıcan da kullanılabilir)

1 su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 adet küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı sirke veya nar ekşisi

1 çay kaşığı kişniş (toz veya taze doğranmış)

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Taze kişniş veya maydanoz (süslemek için)

Nar taneleri (üzeri için, isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Pancarı iyice yıkayıp haşlayın. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın.

Ceviz içini mutfak robotunda çekin. Ardından sarımsak, kuru soğan, kişniş, tuz ve baharatları ekleyerek macun kıvamına getirin.

Haşlanmış pancarları ekleyip hepsini pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar çekin.

Karışımı derin bir kaba alıp sirke veya nar ekşisiyle tatlandırın.

Hazırladığınız Pkhali’yi küçük toplar ya da yayvan şekilde tabakta sunabilirsiniz.

Üzerini taze yeşillik ve nar taneleriyle süsleyerek servis edin.