Hafif ama doyurucu bir klasik: Mercimek salatası tarifi

Salata denince akla çoğu zaman yalnızca yeşillikler gelse de mercimek salatası bu algıyı değiştirir. Kırmızı ya da yeşil mercimeğin taze sebzelerle buluştuğu bu tarif, hem sağlıklı hem de uzun süre tok tutan bir alternatif sunar. Özellikle çay saatlerinde, davet sofralarında ve hafif akşam yemeklerinde sıkça tercih edilir. Üstelik yapımı kolay, malzemeleri ulaşılabilir ve her damak zevkine uyarlanabilir.

MERCİMEK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

4 adet taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet salatalık

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı: mısır, nar taneleri, ceviz i çi

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp üzerini geçecek kadar suyla haşlayın. Taneler diri kalacak şekilde pişmesine dikkat edin.

Haşlanan mercimeği süzüp soğumaya bırakın.

Taze soğanları ince ince doğrayın. Maydanozu kıyın.

Kapya biberi ve salatalığı küçük küpler halinde doğrayın.

Soğuyan mercimeği geniş bir kaba alın, doğradığınız tüm malzemeleri ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve baharatları ilave edip nazikçe karıştırın.

Dilerseniz mısır, nar tanesi veya ceviz ekleyerek salatayı zenginleştirebilirsiniz.

Servisten önce buzdolabında kısa süre dinlendirmek, lezzetlerin daha iyi bütünleşmesini sağlar.