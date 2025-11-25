Hafif aromasıyla mest eden lezzet: Havuçlu brownie tarifi

Çay saatlerinden misafir sofralarına kadar her anınıza uyum sağlayabilecek bu tarif, hem sağlıklı malzeme kullanımı hem de farklı lezzet arayanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Peki, hafif aromasıyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis havuçlu brownie tarifi...

HAVUÇLU BROWNIE TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İsteğe bağlı:

Ceviz

Bitter çikolata parçaları

HAVUÇLU BROWNIE YAPILIŞI

Fırını 180°C’ye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

Derin bir kapta yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Spatula yardımıyla homojen bir kıvam oluşana kadar karıştırın.

Rendelenmiş havuçları ekleyin, dilerseniz ceviz ya da çikolata parçaları da ilave edebilirsiniz.

Karışımı yağlanmış kare veya dikdörtgen bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika kadar pişirin.

Keki fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!