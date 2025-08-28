Hafif ve doğal bir tatlı: Pechenye Yabloki tarifi

Rus mutfağının sevilen lezzeti Pechenye Yabloki, yani fırında elma, hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek sunuyor. İç harcı ceviz, tarçın ve bal ile doldurulan elmalar, kısa sürede fırında pişirilerek sıcacık servis ediliyor. Özellikle kış akşamlarında çay ya da kahve eşliğinde hafif bir tatlı arayanlar için ideal bir tarif.

MALZEMELER

4 adet büyük elma (sert ve tatlı cins)

3 yemek kaşığı bal veya toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı ceviz veya fındık içi (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı kuru üzüm (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Elmaları iyice yıkayın ve üst kısımlarını kesin. Çekirdeklerini bir kaşık yardımıyla çıkararak içlerini oyun.

Ayrı bir kapta bal (veya şeker), tarçın, ceviz ve kuru üzümü karıştırın.

Hazırladığınız harcı elmaların içine doldurun.

Her elmanın üzerine küçük bir parça tereyağı koyun.

Elmaların dik duracak şekilde fırın kabına yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar, elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin.