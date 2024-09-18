Hafif ve lezzetli brownie tarifi: 1 dilimi sadece 100 kalori!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:55

Tatlı krizlerinizi hafif ve sağlıklı bir şekilde atlatabileceğiniz, dilimi yaklaşık 100 kalori olan lezzetli bir brownie tarifi... Kalori hesabı yaparken lezzetten ödün vermeyen bu tarif, çikolatanın o yoğun tadını düşük kalorili bir şekilde sunuyor. Diyet yaparken ya da sağlıklı beslenmeye özen gösterirken dahi gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bu hafif brownie, tatlı ihtiyacınızı karşılayacak harika bir alternatif!

MALZEMELER

1 adet olgun muz (yaklaşık 100 gr)

2 yemek kaşığı bal

1 adet büyük yumurta

1 çay kaşığı vanilya

1/4 su bardağı tam buğday unu (25 gr)

1/4 su bardağı kakao (25 gr, şekersiz)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (eritilmiş)

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Olgun muzu bir çatalla iyice ezin ve püre haline getirin. Bu, brownie'ye doğal bir tatlılık katacak.

Muzu, balı, yumurtayı, Hindistan cevizi yağını ve vanilya özütünü bir kapta iyice karıştırın.

Başka bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Bu kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin ve tüm malzemeleri bir spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Küçük bir fırın tepsisine (yaklaşık 15x15 cm) yağlı kağıt serin ve brownie karışımını tepsiye yayın. Karışım ince bir katman oluşturacaktır.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Brownie’nin içi hafif nemli kalmalıdır, kürdan testinde ortasına batırdığınız kürdan çok az ıslak çıkabilir.

Brownie’yi fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra 9 eşit dilime kesin.