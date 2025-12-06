Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi

İrmik helvası, yüzyıllardır Anadolu’nun hem yas hem kutlama sofralarında yer bulan köklü bir tatlısı. Son yıllarda içine gizlenen dondurmayla birlikte tatlı yeniden yorumlandı ve geniş bir kesimin favorisine dönüştü. Sıcak helvanın içinde erimeden korunan soğuk dondurma, ağızda iki farklı dokuyu aynı anda hissettiren özel bir deneyim sunuyor. İşte evde kolayca yapılabilen dondurmalı irmik helvasının püf noktalarıyla birlikte detaylı tarifi…
DONDURMALI İRMİK HELVASI
Malzemeler
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 küçük kase vanilyalı dondurma (sakızlı veya kaymaklı da olabilir)
- Üzeri için: Antep fıstığı veya ceviz
Yapılışı
- Süt, su ve şekeri küçük bir tencerede karıştırarak ısıtın; şeker tamamen çözündüğünde ocağı kapatın.
- Geniş bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. İrmiği ekleyerek rengi koyulaşıp mis kokusu çıkana kadar kavurun.
- Kavrulan irmiğe hazırladığınız sıcak şerbeti dikkatlice ekleyin; sıçramaya karşı tedbirli olun.
- Kısık ateşte helva suyunu çekip toparlanana kadar sürekli karıştırın.
- Kıvam alan helvayı ocaktan alın ve 10 dakika kadar dinlendirin; bu aşama şekillendirmeyi kolaylaştırır.
- Bir kâseye önce ince bir tabaka helva yerleştirin, ortasına bir tatlı kaşığı dondurma koyun ve üzerini tekrar helvayla kapatın.
- Kâseyi ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerini Antep fıstığıyla tamamlayın.
- Helvayı çok bekletmeden servis edin; dondurmanın formunu koruması için hızlı servis önemlidir.