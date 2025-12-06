Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi

İrmik helvası, yüzyıllardır Anadolu’nun hem yas hem kutlama sofralarında yer bulan köklü bir tatlısı. Son yıllarda içine gizlenen dondurmayla birlikte tatlı yeniden yorumlandı ve geniş bir kesimin favorisine dönüştü. Sıcak helvanın içinde erimeden korunan soğuk dondurma, ağızda iki farklı dokuyu aynı anda hissettiren özel bir deneyim sunuyor. İşte evde kolayca yapılabilen dondurmalı irmik helvasının püf noktalarıyla birlikte detaylı tarifi…

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Malzemeler

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük kase vanilyalı dondurma (sakızlı veya kaymaklı da olabilir)

Üzeri için: Antep fıstığı veya ceviz

Yapılışı