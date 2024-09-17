Hafif ve lezzetli: Havuç tarator tarifi
Havuç tarator, Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Özellikle hafif, sağlıklı ve pratik bir meze arayanlar için harika bir seçenektir.
Rende havuçların yoğurtla buluştuğu bu lezzet, hem ana yemeklerin yanında hem de sofralarda tek başına servis edilebilecek kadar lezzetlidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz havuç tarator tarifi...
Malzemeler
- 4 adet orta boy havuç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)
- Tuz
- Üzeri için ceviz içi veya taze dereotu (isteğe bağlı)
Yapılışı
Havuçları rendeleyin: Havuçları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra rendenin iri kısmıyla rendeleyin.
Havuçları soteleyin: Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve rendelenmiş havuçları ekleyin. Orta ateşte havuçlar yumuşayana kadar, yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Havuçların diriliğini kaybetmeden yumuşak hale gelmesini sağlayın, ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Yoğurtlu karışımı hazırlayın: Bir kasede süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsakları, tuzu ve isteğe bağlı olarak mayonezi karıştırın. Mayonez, taratorun daha kremamsı olmasını sağlar ancak yoğurtla da harika bir kıvam elde edebilirsiniz.
Havuçlarla birleştirin: Soğuyan havuçları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
Servis: Havuç taratoru servis tabağına alın ve üzerini ceviz içi veya taze dereotu ile süsleyerek servis edin. Soğuk olarak servis edilen bu lezzet, mezelerin vazgeçilmezi olacaktır.
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