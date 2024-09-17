Hafif ve lezzetli: Havuç tarator tarifi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:09

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:09

Rende havuçların yoğurtla buluştuğu bu lezzet, hem ana yemeklerin yanında hem de sofralarda tek başına servis edilebilecek kadar lezzetlidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz havuç tarator tarifi...

Malzemeler

4 adet orta boy havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)

Tuz

Üzeri için ceviz içi veya taze dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Havuçları rendeleyin: Havuçları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra rendenin iri kısmıyla rendeleyin.

Havuçları soteleyin: Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve rendelenmiş havuçları ekleyin. Orta ateşte havuçlar yumuşayana kadar, yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Havuçların diriliğini kaybetmeden yumuşak hale gelmesini sağlayın, ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yoğurtlu karışımı hazırlayın: Bir kasede süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsakları, tuzu ve isteğe bağlı olarak mayonezi karıştırın. Mayonez, taratorun daha kremamsı olmasını sağlar ancak yoğurtla da harika bir kıvam elde edebilirsiniz.

Havuçlarla birleştirin: Soğuyan havuçları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Servis: Havuç taratoru servis tabağına alın ve üzerini ceviz içi veya taze dereotu ile süsleyerek servis edin. Soğuk olarak servis edilen bu lezzet, mezelerin vazgeçilmezi olacaktır.