Portakiz usulü enfes yumurtalı ekmek: Rabadanas tarifi...

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:51

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:51

Rabanadas, Portekiz mutfağının geleneksel ve oldukça popüler bir tatlısıdır. Bu lezzetli tatlı, özellikle Noel ve Paskalya gibi özel günlerde sıkça yapılır. Aslında bu tatlı, bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olsa da, bugün tüm dünyada sevilerek tüketilen bir lezzet haline gelmiştir. Peki, Portakiz usulü enfes yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır? İşte, leziz rabadanas tarifi...

RABANADAS TARİFİ

Malzemeler:

1 adet baget ekmek (veya tercihen bayat ekmek)

500 ml süt

100 gram toz şeker

2 adet yumurta

1 çubuk tarçın (veya 1 tatlı kaşığı toz tarçın)

1 limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

100 gram toz şeker (dış kaplama için)

1 tatlı kaşığı tarçın (dış kaplama için)

RABANADAS YAPILIŞI

Baget ekmeği yaklaşık 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.

Ekmeğin taze olması yerine biraz bayatlamış olması daha iyi sonuç verir, çünkü bayat ekmek süt karışımını daha iyi emer.

Bir tencerede sütü ısıtın.

İçine toz şeker, limon kabuğu rendesi ve çubuk tarçını ekleyin.

Şeker eriyene ve süt ılıyana kadar karıştırarak pişirin.

Karışım kaynamaya başlamadan ocaktan alın ve tarçın çubuğunu çıkarın.

Vanilya özütünü de ekleyip karıştırın.

Süt karışımını oda sıcaklığına gelene kadar soğutun.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın.

Ekmeği önce süt karışımına batırarak iyice çekmesini sağlayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Ekmek dilimlerini yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

Kızaran rabanadasları havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Bir kapta toz şeker ve tarçını karıştırın.

Kızaran ekmek dilimlerini bu karışıma bulayın, her tarafının kaplandığından emin olun.

Rabanadas’ı sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Üzerine biraz bal dökebilir veya yanında krema ile sunabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak çilek, muz gibi meyvelerle de süsleyerek tatlıyı daha zengin hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!