Hakkari’nin 200 yıllık lezzeti: Taziyeden düğüne her masada... Coğrafi işaretli 'doğaba' lezzetinin püf noktaları

Bölgenin verimli otlaklarında yetiştirilen küçükbaş hayvanlara ait kemikli et, dövülmüş buğday, kıyma, nohut ve kırık pirincin birleşimiyle hazırlanan doğaba, tereyağıyla hazırlanan sosla servis ediliyor. Yemeğe dağ kekiği (catır) ayrı bir aroma katıyor.

DOĞABA TARİFİ

Malzemeler ( 4 kişilik)

Yarım su bardağı aşurelik buğday

150-200 gram kemikli koyun eti

300 gram dana-kuzu karışık yağsız kıyma

3 su bardağı süzme yoğurt

100 gram kırık pirinç

100 gram köftelik bulgur

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

Kekik (Yöreye ait catır)

tuz

su

kimyon

karabiber

yeditürlü (farklı baharatların birleşimiyle oluşturulan karışım)

Sos için:

Tereyağı

Pul biber

DOĞABA YAPILIŞI

Yemeğin yapımına köfte harcının hazırlanmasıyla başlanır.

Bir kaba kıyma, köftelik bulgur, pirinç ve baharatlar alınarak yoğurulur.

10 dakika dinlendirildikten sonra misket şeklinde köfteler hazırlanır.

Orta büyüklükte bir tencereye yoğurt, un ve yumurta konulup kıvamını alana kadar çırpılır.

Soğuk su ile kıvamlı bir ayran elde edilir.

Kaynayan çorbaya kekik ve tuz ilave edilip hemen ardından köfteler katılır.

Bir taşım kaynattıktan sonra haşlanan buğday ve kemikli et ilave edilir.

Yaklaşık 25 dakika kaynattıktan sonra köftenin piştiğinden emin olup ocağın altı kapatılır.

Sos için tavada tereyağı eritilir.

Pul biber ilave edilip biraz kızdırıldıktan sonra ocaktan alınır.

Servis için dinlenen yemek tabağa doldurulup üzerine isteğe bağlı tereyağlı sostan gezdirilir.

Sıcak olarak servis edilir.