Hamur açma derdine son: Lavaştan pratik çi börek tarifi

Geleneksel lezzetlere en kısa yoldan ulaşmak bir mutfak sanatıdır. Çi böreğin o meşhur çıtırlığını ve sulu iç harcını yakalamak için artık saatlerce hamur açmanıza gerek yok. Sadece birkaç pratik dokunuşla, lavaşı efsane bir ziyafete dönüştürmeye hazır mısınız? İşte mutfakta hayat kurtaracak o hızlı tarif!

MALZEME LİSTESİ

İç Harcı İçin:

250g az yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan (suyuyla birlikte)

1/2 çay bardağı su (Kıymanın sulu kalması çi böreğin püf noktasıdır)

Tuz ve bolca karabiber

Dış Kaplama İçin:

6-8 adet taze lavaş

Lavaşları kapatmak için bir kase su

ADIM ADIM HAZIRLANIŞ

1. İç Harcı Hazırlayın

Kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu ve karabiberi ekleyin. En önemli adım: Suyu azar azar ekleyerek kıymayı macun kıvamına getirin. Bu su, kızarırken buharlaşıp içeride o meşhur "börek suyunu" oluşturacak.

2. Lavaşları Doldurun

Bir adet lavaşı tezgaha serin. Lavaşın yarısına kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde yayın (Çok kalın sürerseniz içi çiğ kalabilir). Lavaşın kenarlarını parmağınızla hafifçe ıslatın.

3. Kapatma Tekniği

Lavaşı yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarına bir çatal yardımıyla bastırarak hem yapışmasını sağlayın hem de o klasik çi börek görüntüsünü verin.

4. Kızartma Aşaması

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Lavaşları arkalı önlü, altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 1-2 dakika) yüksek ateşte kızartın. Lavaşlar zaten pişmiş olduğu için sadece çıtırlaşmaları yeterlidir.