Hamur açmak yok, lezzet çok: Pazar kahvaltısının zahmetsiz kralı milföy pide tarifi...

Çat kapı gelen misafiri de, uzun pazar kahvaltılarını seven ev halkını da mest edecek bu tarif, pratikliğin kitabını yeniden yazıyor. İşte enfes milföy pide tarifi...

MALZEMELER

Taban İçin:

1 paket milföy hamuru (Kişi sayısına göre ayarlayın, her 2 kare 1 pide yapar)

İç Harcı (Tamamen zevkinize kalmış):

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Dilimlenmiş sucuk, sosis veya pastırma

İnce kıyılmış yeşil biber ve domates (suyu alınmış)

Kenarları İçin:

1 adet yumurta sarısı

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Milföy yapraklarını buzluktan çıkarın ve oda sıcaklığında hafifçe yumuşamasını bekleyin (çok erimesin, şekil verilebilecek kadar yumuşasa yeter).

İki kare milföy parçasını uç uca ekleyip birleşim yerini parmağınızla bastırarak yapıştırın. (Uzun bir dikdörtgen elde edeceksiniz).

Elde ettiğiniz uzun parçayı merdane ile çok az (sadece boyuna) açın. Kenarlarını içe doğru 1 cm kıvırarak klasik "pide" şekli verin (uçları sivri, ortası havuz gibi).

Orta kısımda oluşan havuzun tabanına çatalla delikler açın (çok kabarmasın diye). Önce rendelenmiş kaşarı, üzerine sucukları ve biberleri yerleştirin.

Kenarlarda kıvırdığınız boş hamur kısımlarına fırça ile yumurta sarısı sürün.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırında kenarları nar gibi kızarıp kabarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.