Hamur yok, yufka yok: Bayat ekmeklerden 10 dakikada börek tarifi...

Evde kurumaya yüz tutmuş, bayat ekmekleri çok pratik bir börek haline getirmek mümkün. Süt ve yumurtayla buluşup adeta taze bir yufkaya dönüşen ekmek dilimleri, tavada peynirle bütünleşerek efsanevi bir su böreğine dönüşüyor. İşte tarif...

MALZEMELER (BÜYÜK BOY TAVA İÇİN)

1 adet bütün bayat ekmek (Küp küp doğranmış)

2 adet yumurta

1.5 su bardağı süt (Ekmekleri yumuşatıp yufka dokusu vermek için)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar karışımı

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tereyağı (Tavayı yağlamak için)

1 çay kaşığı kabartma tozu (Böreğin puf puf kabarması için)

ADIM ADIM TARİF

Geniş ve derin bir karıştırma kabına yumurtaları, sütü, sıvı yağı ve kabartma tozunu alıp tel çırpıcıyla iyice pürüzsüz olana kadar çırpın.

Küp küp doğradığınız bayat ekmekleri bu sıvı karışımın içine atın. Ekmeklerin sütlü sosu tamamen çekmesi için bir spatula yardımıyla nazikçe alt üst edin. (Ekmekler sosu çekip yumuşadığında hamur/yufka görevi görecek).

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Sütlü sosu çekmiş ekmeklerin yarısını tavanın tabanına dökün ve spatulanın sırtıyla bastırarak düz, boşluksuz bir zemin oluşturun.

Oluşturduğunuz ekmek tabanının üzerine maydanozla karıştırdığınız bol peynirli harcı eşit şekilde yayın.

Kalan soslu ekmekleri de peynirlerin üzerine dökün ve peynirler tamamen içeride kalacak şekilde üzerini spatulayla tekrar bastırarak düzleyin.

Ocağın altını orta-kısık ateşe ayarlayın ve tavanın kapağını kapatın. Alt kısmı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 7-8 dakika) pişirin. Düz bir servis tabağı veya kapak yardımıyla böreği ters çevirin, tavanın tabanını çok az daha yağlayıp diğer yüzünü de çıtır çıtır olana kadar kapağı açık şekilde pişirin.