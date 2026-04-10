Hamurun peynirle dansı: Sirnica

Mutfak literatüründe "pita" (pide) ailesinin en sevilen üyelerinden biri olan Sirnica, Boşnak mutfağının hamur işi konusundaki hassasiyetini temsil eder. Onu diğer peynirli böreklerden ayıran en temel fark, hamurunun aşırı derecede ince açılması ve iç harcında kullanılan peynirin yoğunluğudur.
SİRNİCA TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 500 gram un (birinci kalite, ekmeklik)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yaklaşık 1.5 - 2 su bardağı ılık su
- Hamuru yağlamak için: Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı
İç Harcı İçin:
- 500 gram taze lor peyniri veya çökelek
- 250 gram süzme peynir (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı kaymak veya yoğun süzme yoğurt
- 3 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)
Üzeri İçin:
- Yarım çay bardağı su ve 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (fırın sonrası yumuşatmak için)
Yapılışı
- Hamurun Hazırlanması: Un, tuz ve ılık suyu karıştırarak ele yapışmayan, yumuşak (kulak memesi kıvamında) bir hamur yoğurun. Hamuru bezelere ayırın, üzerini yağlayıp en az 30-45 dakika dinlendirin. (Dinlenmeyen hamur asla tül gibi açılmaz).
- İç Harç: Geniş bir kapta tüm peynirleri, yumurtaları, kaymağı ve yağı homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Harcın hafif akışkan ama yoğun olması gerekir.
- Yufkanın Açılması: Dinlenen hamuru unlanmış bir masa veya çarşaf üzerine alın. Kenarlarından nazikçe çekerek, yufka masanın her yerini kaplayacak ve arkası görünecek kadar incelene dek elinizle açın.
- Doldurma ve Sarma: Açılan yufkanın kenarlarına hazırladığınız peynirli harcı uzun bir şerit halinde yayın. Yufkayı rulo yaparak sarın ve ardından kendi etrafında dolayarak (gül böreği formu) yağlanmış tepsiye dizin.
- Pişirme: 200 derece önceden ısıtılmış fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Final (Yumuşatma): Fırından çıkan sıcak Sirnica’nın üzerine fırça yardımıyla su ve tereyağı karışımını sürün. Üzerini bir bezle kapatıp 5-10 dakika demlenmeye bırakın.