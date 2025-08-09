Sofraların gözdesi: Hasanpaşa köfte ile lezzet şöleni

Ortasına yerleştirilen pürüzsüz patates püresi ve üzerine serpiştirilen kaşar peyniriyle fırında mükemmel bir uyum yakalayan bu Hasanpaşa köfte tarifi, hem göze hem mideye hitap ediyor. Özel günler, davet sofraları ve aile yemekleri için ideal olan Hasanpaşa köfte, şimdiden mutfakta yerini almaya hazır.

MALZEMELER

Köfte için:

500 g dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Püre için:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt

Tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Kıymanın içine rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyip yoğurun. Orta boy yuvarlak köfteler yapın ve ortalarını hafifçe çukurlaştırın.

Patatesleri haşlayıp ezin. İçine tereyağı, süt ve tuz ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız köfteleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Köftelerin ortasındaki çukurlara patates püresini doldurun.

Salçayı sıcak suyla açın, köftelerin üzerine gezdirin.

Üzerlerine kaşar peyniri serpin. Peynirler eriyip hafif kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha fırınlayın.

Sıcak olarak servis edin.