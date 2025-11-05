Hastalıklara karşı şifa: Pratik şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden şehriyeli tavuk çorbası, özellikle soğuk havalarda ya da grip mevsiminde sofraların aranan lezzetidir. Tavuk suyu ve şehriyenin buluştuğu bu hafif ama doyurucu çorba, hem bağışıklığı güçlendirir hem de damağa huzur veren bir sıcaklık sunar. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tarif, mutfağınızda mis gibi kokular yayacak.

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü veya 2 adet but

1,5 litre su

1 çay bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal (renk ve aroma için isteğe bağlı)

Yarım limon suyu

Üzeri için kıyılmış maydanoz

Yapılışı: