Hastalıklara karşı şifa: Pratik şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden şehriyeli tavuk çorbası, özellikle soğuk havalarda ya da grip mevsiminde sofraların aranan lezzetidir. Tavuk suyu ve şehriyenin buluştuğu bu hafif ama doyurucu çorba, hem bağışıklığı güçlendirir hem de damağa huzur veren bir sıcaklık sunar. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tarif, mutfağınızda mis gibi kokular yayacak.
ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet tavuk göğsü veya 2 adet but
- 1,5 litre su
- 1 çay bardağı tel şehriye
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet küçük soğan
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı zerdeçal (renk ve aroma için isteğe bağlı)
- Yarım limon suyu
- Üzeri için kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
- Tavuğu haşlayın: Tavuk etini bir tencereye alın, üzerine su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Köpükleri alarak 25-30 dakika kadar haşlayın.
- Etleri didikleyin: Haşlanan tavuğu çıkarın, soğuyunca küçük parçalara ayırın. Tavuk suyunu süzerek bir kenara alın.
- Temel aromayı hazırlayın: Ayrı bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Dilerseniz ince kıyılmış sarımsak da ekleyebilirsiniz.
- Şehriyeyi kavurun: Tel şehriyeyi tencereye alıp birkaç dakika karıştırarak kavurun.
- Tavuk suyunu ekleyin: Önceden süzdüğünüz tavuk suyunu tencereye ekleyin, karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Tavuğu ekleyin: Kaynamaya başladıktan sonra didiklenmiş tavukları, tuz, karabiber ve zerdeçalı ekleyin. Orta ateşte yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin.
- Son dokunuş: Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyip karıştırın.