Hastalıkların şifa lezzeti: Zencefilli mercimek çorbası tarifi

Hastalıklara karşı vücudu dirençli tutmanın en doğal yollarından biri, doğru beslenmeden geçiyor. Zencefilli mercimek çorbası, hem kırmızı mercimeğin doyuruculuğunu hem de zencefilin antibakteriyel etkisini bir araya getiriyor. Grip mevsiminde bağışıklığı güçlendiren bu çorba, aynı zamanda mideyi rahatlatıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Soğuk günlerde içilen bir kase bu çorba, adeta doğal bir ilaç etkisi yaratıyor.

ZENCEFİLLİ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet küçük kuru soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil (ya da yarım çay kaşığı toz zencefil)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

6 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Yarım limon suyu

Yapılışı