Hatay’ın efsane tatlısı: MasterChef künefe tarifi

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan künefe, özellikle sıcak servis edilmesiyle damakta benzersiz bir tat bırakır. Tel kadayıfın tereyağıyla harmanlanması, arasına yerleştirilen tuzsuz peynirin pişerken uzaması ve üzerine dökülen şerbetle tamamlanması bu tatlıyı eşsiz kılar. Hatay’ın yöresel lezzeti olan künefe, hem göze hem damağa hitap eden sunumuyla sofraların vazgeçilmez tatlıları arasındadır. Peki, Hatay’ın efsane tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef künefe tarifi...
Tatlı için:
- 300 g tel kadayıf
- 150 g tuzsuz künefe peyniri (bulamazsanız tuzsuz dil peyniri ya da mozzarella da kullanabilirsiniz)
- 100 g tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Şerbet için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
Servis için:
- Toz Antep fıstığı
Yapılışı
- Şeker ve suyu bir tencereye alın.
- Kaynamaya başlayınca kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Ocaktan almadan hemen önce birkaç damla limon suyu ekleyin.
- Şerbetinizi soğumaya bırakın.
- Tel kadayıfı ince ince doğrayın.
- Eritilmiş tereyağını ve sıvı yağı kadayıfın üzerine dökün, iyice harmanlayın.
- Kadayıfın yarısını yuvarlak bir tepsiye ya da künefe tavasına bastırarak yayın.
- Kadayıfın üzerine ince dilimlenmiş peyniri düzgün şekilde yerleştirin.
- Kalan kadayıfı da peynirin üstüne kapatıp bastırın.
- Orta ateşte, her iki tarafı da eşit kızaracak şekilde çevirerek pişirin.
- (Eğer künefe tavası yoksa, tavayı bir tabak yardımıyla çevirip diğer tarafını da pişirebilirsiniz.)
- Künefe sıcakken, soğumuş şerbeti üzerine dökün.
- Üzerine Antep fıstığı serpip sıcak servis yapın.