Hatay’ın efsane tatlısı: MasterChef künefe tarifi

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan künefe, özellikle sıcak servis edilmesiyle damakta benzersiz bir tat bırakır. Tel kadayıfın tereyağıyla harmanlanması, arasına yerleştirilen tuzsuz peynirin pişerken uzaması ve üzerine dökülen şerbetle tamamlanması bu tatlıyı eşsiz kılar. Hatay’ın yöresel lezzeti olan künefe, hem göze hem damağa hitap eden sunumuyla sofraların vazgeçilmez tatlıları arasındadır. Peki, Hatay’ın efsane tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef künefe tarifi...

Tatlı için:

300 g tel kadayıf

150 g tuzsuz künefe peyniri (bulamazsanız tuzsuz dil peyniri ya da mozzarella da kullanabilirsiniz)

100 g tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Servis için:

Toz Antep fıstığı

Yapılışı