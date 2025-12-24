Hatay mutfağının enfes lezzeti: Biberli ekmek tarifi

Biberli ekmek, Güneydoğu ve özellikle Hatay mutfağıyla özdeşleşmiş, kendine has aromasıyla damakta iz bırakan geleneksel bir lezzettir. İncecik açılan hamurun üzerine sürülen bol baharatlı biberli harç, taş fırında piştiğinde ortaya çıkan koku ve tat iştah açıcı bir şölen sunar. Peki, Hatay mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis biberli ekmek tarifi...

BİBERLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı ılık su

Biberli harç için:

5 adet kırmızı kapya biber

2 yemek kaşığı biber salçası

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Tuz

BİBERLİ EKMEK YAPILIŞI

Ilık suya maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Un, tuz ve zeytinyağını ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 40 dakika mayalandırın.

Kapya biberleri ve soğanı rondodan geçirin.

Zeytinyağı, salça ve baharatları ekleyerek homojen bir harç elde edin.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

İnce yuvarlaklar şeklinde açın.

Açılan hamurların üzerine biberli harcı ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 12–15 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin.

Biberli ekmeği sıcak servis edin.

Yanında ayran, yoğurt veya taze yeşilliklerle mükemmel bir uyum yakalar.

Kahvaltılarda ise zeytin ve peynirle harika gider.

Afiyet olsun!