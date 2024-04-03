Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:31

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:31

Yöreden yöreye değişen oruk tarifini bir de Hatay usulü deneyin. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Hatay usulü oruk tarifi...

Malzemeler

İç Harç için;

500 gram kıyma

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yarım çay bardağı ceviz içi

Dış Kısım için;

1 su bardağı ince bulgur

200 gram kıyma

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

Oruk Nasıl Yapılır?

Oruk Yapmak, el emeği gerektiren bir süreçtir, ancak bu adımları takip ederek eşsiz Hatay lezzetini evde de yaratabilirsiniz. İlk olarak, ince bulguru bir kapta sıcak suyla ıslatın ve 20 dakika bekletin. Bulgur şişince, dış harcın diğer malzemelerini ekleyip yoğurmaya başlayın. İç harç için kıymayı ve doğranmış soğanı soteleyin. Baharatları ve cevizi ekleyip karıştırın. Ardından yoğurduğunuz dış harcı avuç içi büyüklüğünde açın ve iç harcını koyun. Oruğunuzu dikkatlice kapatıp yuvarlak veya uzun şekilde şekillendirin. Bol yağda kızartın ve sıcak sıcak servis yapın.