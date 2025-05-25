Hem göze hem damağa hitap ediyor: Çıtır çıtır ıspanaklı rulo börek tarifi

Kahvaltıya, beş çayına ya da aniden gelen misafirlere yakışacak nefis bir tarif arıyorsanız, ıspanaklı rulo börek tam size göre! Hem çıtır çıtır dokusuyla hem de iç harcındaki ıspanağın verdiği ferahlıkla sofralarınızın yıldızı olacak.

MALZEMELER

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

İç harcı için:

500 gram ıspanak (ayıklanmış ve doğranmış)

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)

YAPILIŞI

İç harcı hazırlayın:

Soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından doğranmış ıspanakları ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ocaktan alınca peynir ve baharatları ekleyip karıştırın. Harcı soğumaya bırakın.

Yufkayı hazırlayın:

Sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akını bir kapta çırpın. İlk yufkayı tezgaha serin, hazırladığınız karışımdan üzerine sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirin ve tekrar sostan sürün. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde üst üste koyun ve soslayın.

Rulo yapın:

Yufkaların üzerine iç harcı her yerine eşit dağılacak şekilde yayın. Geniş kenarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Daha sonra 2 parmak kalınlığında dilimler kesin.

Pişirme:

Dilimlediğiniz ruloları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam ya da çörek otu serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.