Hem hafif hem doyurucu lezzet: Havuçlu kabaklı börek tarifi

Klasik börek tariflerine sebzeli ve daha hafif bir alternatif arıyorsanız havuçlu kabaklı börek tam size göre. Rendelenmiş kabak ve havuç, baharatlar ve peynirle birleşerek yumuşacık, sulu ve aromatik bir iç harç oluşturur. İncecik yufkalarla sarıldığında ise ortaya dışı çıtır, içi bol malzemeli enfes bir börek çıkar. Özellikle çocuklara sebze sevdirmenin en lezzetli yollarından biri olan bu tarif, pratik hazırlanışıyla da favoriniz olacak. İşte, nefis havuçlu kabaklı börek tarifi...

HAVUÇLU KABAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

2 adet orta boy kabak

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

Yumurta sarısı

HAVUÇLU KABAKLI BÖREK YAPILIŞI

Kabak ve havuçları rendeleyin.

Soğanı ince ince doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın.

Soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Ardından havuç ve kabağı ekleyin.

Sebzeler suyunu çekene kadar soteleyin.

Ocaktan aldığınız karışıma tuz, karabiber, dereotu ve peyniri ekleyip karıştırın.

Bir kapta süt, yumurta ve sıvı yağı çırpın.

Yufkayı serin, üzerine sostan sürün.

İç harcı yayıp rulo şeklinde sarın.

Tüm yufkalar için aynı işlemi yapın.

Börekleri tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Afiyet olsun!